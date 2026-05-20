Σωτήρια αποδείχθηκε η παρέμβαση του οδηγού του λεωφορείο του ΚΤΕΛ Μαγνησίας. που εκτελούσε το μεσημεριανό δρομολόγιο από Βόλο για Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του E-Thessalia, λίγο πριν τα Μάλγαρα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε οικογένεια με δύο μικρά παιδιά τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Εκείνη τη στιγμή, ο οδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ Μαγνησίας που διέρχονταν από το σημείο δε δίστασε κι άμεσα με επαγγελματισμό και ψυχραιμία, χωρίς ίχνος δισταγμού, σταμάτησε το λεωφορείο, άρπαξε τους πυροσβεστήρες και έσπευσε να βοηθήσει.

Με άμεση επέμβαση κατάφερε να περιορίσει και τελικά να κατασβέσει τη φωτιά, αποτρέποντας τα χειρότερα.