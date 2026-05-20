Ο Πορτογάλος σταρ στα 41 του χρόνια θα κλείσει τον κύκλο του στην Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας με την παρουσία του στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν μέσα στα ονόματα που ανακοίνωσε για το Μουντιάλ την Τρίτη ο κόουτς Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός έχει στην αποστολή των Πορτογάλων για το Μουντιάλ τον 41χρονο μεσοεπιθετικό που θα φτάσει στο ρεκόρ παρουσίας σε έξι Παγκόσμια Πρωταθλήματα, καθοδηγώντας την χώρα του στην τελευταία του συμμετοχή σε τέτοιον θεσμό. Κάτι σαν last dance για τον Κριστιάνο και ενώ τα έξι Μουντιάλ θα φτάσει και ο Λιονέλ Μέσι. Ο ίδιος ο Κριστιάνο άλλωστε είχε επιβεβαιώσει ήδη ότι αυτό θαή ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ.

Ο Ρονάλντο που έχει το ρεκόρ συμμετοχών στην χώρα του με 226 παρουσίες και 143 γκολ υπήρξε ένας από τους έξι παίκτες στο σύνολο που είχαν παίξει σε Παγκόσμια Κύπελλα. Άρχισε στη Γερμανία το 2006, μετά ήταν στη Νότια Αφρική το 2020, στη Βραζιλία το 2014, στη Ρωσία το 2018 και στο Κατάρ το 2022. Ο Κριστιάνο – έχοντας βάλει οκτώ γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ – θα επιδιώξει να οδηγήσει την Πορτογαλία όσο πιο μακριά γίνεται στο επερχόμενο Μουντιάλ αλλά και να αυξήσει τον αριθμό των τερμάτων του στην διοργάνωση.