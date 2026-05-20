Η έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας φαίνεται να επιβεβαιώνει όσα κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους η 56χρονη, Μαρία Χατζηεμμανουήλ, και η 26χρονη κόρη της, Αρμονία Κουκίου.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν ίχνη πλάγιας ολίσθησης μήκους 52,5 μέτρων από την BMW που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα θάνατο, καθώς και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, υπό συνθήκες καλής ορατότητας, ξηρού οδοστρώματος και αίθριου καιρού, ένα τόσο μεγάλο ίχνος ολίσθησης παραπέμπει σε ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα τη στιγμή της σύγκρουσης. Τα ίχνη εντοπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίνδο προς Ρόδο, γεγονός που ενισχύει το συμπέρασμα ότι ο οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος πριν αυτό ακινητοποιηθεί.

Παράλληλα, στο Peugeot όπου επέβαιναν μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν δύο χαραγές στο οδόστρωμα, μήκους 2 και 9 μέτρων, οι οποίες αποδίδονται στη σύρση μεταλλικών τμημάτων του αυτοκινήτου πάνω στην άσφαλτο μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα dimokratiki.gr. Τα σημάδια αυτά δείχνουν την πορεία του οχήματος μέσα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Τι αναφέρει η έκθεση για τους σηματοδότες

Στο σημείο του δυστυχήματος υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, ανάμεσά τους και ειδικός σηματοδότης αριστερής στροφής. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι η κόκκινη ένδειξη στον σηματοδότη που βρίσκεται πάνω στη διαχωριστική νησίδα δεν λειτουργούσε. Αντίθετα, ο κρεμαστός σηματοδότης στο δεξί πεζοδρόμιο λειτουργούσε κανονικά σε όλες τις φάσεις.

Οι Αρχές σημειώνουν ότι παραμένει άγνωστο αν η βλάβη υπήρχε πριν από τη σύγκρουση ή αν προκλήθηκε εξαιτίας του τροχαίου.

Αντίθετες καταθέσεις για το ποιος πέρασε με κόκκινο

Ο 44χρονος παραδέχεται ότι κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, ωστόσο υποστηρίζει ότι το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη κατά τη στροφή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποφύγει τη σύγκρουση. Την ίδια εκδοχή φέρεται να υποστηρίζει και η σύντροφός του, που βρισκόταν στο αυτοκίνητο ως συνεπιβάτης.

Αντίθετη είναι η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες- κατέθεσε ότι ο οδηγός της BMW ήταν εκείνος που παραβίασε το κόκκινο φανάρι.