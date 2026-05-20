

Με αφορμή την μήνυση που υπεβλήθη από πολίτη για την υγειονομική ταφή αιγοπροβάτων σε επαρχιακή οδό στην περιοχή του Μανταμάδου της Λέσβου, χθες, Τρίτη 19/5 κλήθηκαν από τον Εισαγγελέα Μυτιλήνης, ο ιδιοκτήτης της εκτροφής όπως επίσης και ένας κάτοικος της περιοχής για να καταθέσουν.

«Με κάλεσε ο Εισαγγελέας που διερευνά αν δημιουργήθηκε μόλυνση του περιβάλλοντος από την ταφή των ζώων, αναγκάστηκα να θυμηθώ όλο το χρονικό. Κατέθεσα όπως έχουν τα γεγονότα, απάντησα στις ερωτήσεις του» επεσήμανε ο ιδιοκτήτης όπως μεταδίδει το ERTnews.

«Από εκεί και πέρα θα εξεταστεί η νομιμότητα της συγκεκριμένης ταφής. Η υπόθεση που κατέθεσα αφορούσε την ταφή των 236 προβάτων σε τάφρο που ανοίχθηκε κοντά στην επαρχιακή οδό, σε γεωτρήσεις αλλά και κοντά στον οικισμό του Μανταμάδου. Έγινε μετά από μήνυση ενός πολίτη» συμπλήρωσε.