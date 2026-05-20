Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί αναφορικά με τους πληθωριστικούς κινδύνους που δημιουργούνται λόγω του πολέμου και που ασκούν πιέσεις στα ομόλογα, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.205,92 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,52%), της Κύπρου (+1,19%), των ΕΛΠΕ (+1,10%) και της ΔΕΗ (+0,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,44%), της Aktor (-1,16%) και της Alpha Bank (-0,83%).

Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 41 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Δομική Κρήτης (+2,94%) και Unibios (+2,59%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-5,32%) και Ξυλεμπορία (π) (-3,27%).