Μία νέα και ιδιαίτερα ανατριχιαστική θεωρία εξετάζεται γύρω από την τραγωδία στις Μαλδίβες, όπου πέντε Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια καταδυτικής αποστολής, με τους ερευνητές να εκτιμούν πλέον ότι ενδέχεται να παρασύρθηκαν μέσα σε υποθαλάσσια σπηλιά από ισχυρό ρεύμα και να εγκλωβίστηκαν χωρίς οξυγόνο προσπαθώντας να διαφύγουν.

Ειδική ομάδα δυτών ανέσυρε τη Δευτέρα δύο από τις τέσσερις σορούς που βρίσκονταν παγιδευμένες βαθιά μέσα στο σπήλαιο Thinwana Kandu, γνωστό και ως «σπηλιά των καρχαριών». Οι σοροί που εντοπίστηκαν ανήκουν στη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, την κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, τη Μιούριελ Οντενίνο και τον Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί το πρωί της Πέμπτης.

Η πανεπιστημιακή ερευνητική ομάδα συνοδευόταν από τον καπετάνιο του σκάφους και έμπειρο εκπαιδευτή καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός την περασμένη εβδομάδα.

Οι δύτες θεωρούνταν εξαιρετικά έμπειροι και η εξαφάνισή τους έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους ερευνητές. Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με το πώς οδηγήθηκαν σε αυτό το τραγικό τέλος, ωστόσο μία από τις πιο ανησυχητικές είναι η πρόσφατη εκτίμηση ότι παρασύρθηκαν βίαια μέσα στη σπηλιά από ισχυρό υποθαλάσσιο ρεύμα.

Ο Αλφόνσο Μπολογκνίνι, πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Ιατρικής, δήλωσε στο ιταλικό μέσο Adnkronos ότι η ομάδα ενδέχεται να παγιδεύτηκε ενώ εξερευνούσε τη σπηλιά για μελλοντικές καταδύσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιθανό να παρασύρθηκαν στο εσωτερικό της από ένα ιδιαίτερα ισχυρό ρεύμα που δημιουργείται λόγω της μοναδικής εισόδου του σημείου.

Όπως εξήγησε, το στενό πέρασμα της σπηλιάς μπορεί να δημιούργησε το λεγόμενο «φαινόμενο Venturi», κατά το οποίο ένα ρευστό επιταχύνεται προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή ροή, προκαλώντας πτώση πίεσης και δημιουργία κενού.

Ο Μπολογκνίνι ανέφερε ότι κατέληξε σε αυτή την υπόθεση αφού ενημερώθηκε για τις συνθήκες κάτω από το νερό από έμπειρους δύτες της DAN Europe. «Αρχικά έστειλαν ένα ROV (τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα) στην είσοδο της σπηλιάς. Δεν κατάφεραν να το βάλουν μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ρευμάτων, οπότε αναγκάστηκαν να πάνε οι ίδιοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με βάση διάγραμμα της σπηλιάς που του απέστειλαν οι δύτες, ο ίδιος εκτιμά ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα «τρομακτικά ισχυρό» φαινόμενο Venturi. «Δύο πράγματα μπορεί να συνέβησαν μετά την αναρρόφηση», εξήγησε ο Μπολογκνίνι. «Είτε παρασύρθηκαν όλοι μέσα είτε παρασύρθηκε ένας και οι υπόλοιποι προσπάθησαν να τον σώσουν».

Η θεωρία αυτή ενδέχεται να εξηγεί γιατί μία τόσο έμπειρη ομάδα δυτών εξαφανίστηκε χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει αποτελεσματικά. Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 5.000 καταδύσεις, ενώ ο σύζυγός της απέρριψε κατηγορηματικά κάθε υπόνοια ότι θα έθετε εν γνώσει της την κόρη τους σε κίνδυνο.

Ο σύζυγός της και πατέρας της Τζόρτζια, Κάρλο Σομμακάλ, δήλωσε: «Η μόνη βεβαιότητα που έχω είναι ότι η σύζυγός μου είναι ανάμεσα στους καλύτερους δύτες στον κόσμο». Σε συνέντευξή του στη Repubblica, ο συντετριμμένος Κάρλο ανέφερε ακόμη ότι η σύζυγός του «δεν θα έθετε ποτέ σε κίνδυνο τη ζωή της κόρης μας».

Ο Μπολογκνίνι εκτίμησε επίσης ότι η ομάδα εξερευνούσε έναν ύφαλο και αποφάσισε να επισκεφθεί τη σπηλιά στο τέλος της αποστολής. «Αποφάσισαν να κάνουν αυτή την κατάδυση λίγο βαθύτερα για να δουν την είσοδο, παρασύρθηκαν σε ένα πιθανότατα σκοτεινό περιβάλλον, με μηδενική ορατότητα ακόμη και λόγω της κίνησης των πτερυγίων, σε κατάσταση έντονου αποπροσανατολισμού, πιθανότατα εξαιτίας πανικού», υποστήριξε.

«Στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να βρουν έξοδο, πιθανότατα τους τελείωσε και ο αέρας. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, μία αρκετά αξιόπιστη αναπαράσταση όσων συνέβησαν», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με τους θανάτους των δυτών, όπως αναφέρει η Sun. Οι δύο εναπομείνασες σοροί αναμένεται να ανασυρθούν κατά τη διάρκεια δεύτερης επιχείρησης που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Κάθε προσπάθεια κατάδυσης και ανάσυρσης διαρκεί περίπου τρεις ώρες και διακόπτεται άμεσα εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε εμπόδιο. Οι επικίνδυνες επιχειρήσεις έρευνας δυσκολεύτηκαν σημαντικά από τις κακές καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, ο δύτης διάσωσης του στρατού των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μαχουντί, πέθανε το Σάββατο από νόσο αποσυμπίεσης, γεγονός που ανέδειξε τον ακραίο κίνδυνο της αποστολής και ανέβασε τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους έξι.