Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των καυσίμων με τις αυξήσεις να συνεχίζεται και τους καταναλωτές να δηλώνουν πιο απελπισμένοι από ποτέ.

Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις.

Σήμερα, Τετάρτη 20/5 όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTnews αναμένεται να ανέβει η τιμή του διυλιστηρίου και μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχει φτάσει η τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ και 15 λεπτά.

Σύμφωνα με τη χθεσινή τουλάχιστον τιμή, η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Η μετακίνηση αυτή την εβδομάδα κοστίζει γύρω στα 70 ευρώ επιπλέον από ό,τι πριν, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται σήμερα ανάμεσα στα 110 και 111 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά έχει αρχίσει και εξαντλεί τις εφεδρείες της και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες της ενέργειας κάνουν λόγο για εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων σε χρόνο ρεκόρ και υπολογίζουν πως ουσιαστικά αυτά τα αποθέματα θα διαρκέσουν για λίγες ακόμα εβδομάδες.

Οι ελλείψεις περιορίζονται στην Ασία, ωστόσο αναμένεται να διογκωθούν από τα τέλη Ιουνίου ως αρχές Ιουλίου, όταν με την τουριστική κίνηση, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων.