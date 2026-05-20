Για αναγκαστικές μεταθέσεις και μηδενική οικονομική στήριξη κάνουν λόγο οι πυροσβέστες τονίζοντας πως δεν υπάρχει πρόβλεψη για στέγη ή αποζημίωση.

Όπως επισημαίνουν οι πυροσβέστες, βάσει νόμου από το 2020, οι χαμηλόβαθμοι πυροσβέστες μετακινούνται κάθε Μάιο σε άλλες περιοχές, συχνά χωρίς τη θέλησή τους.

Το σημαντικότερο πρόβλημα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν είναι ότι οι μεταθέσεις αυτές δεν συνοδεύονται από καμία οικονομική βοήθεια ή πρόβλεψη για στέγαση, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να πληρώνουν επιπλέον έξοδα και να απομακρύνονται από τις οικογένειές τους.

«Ο κάθε χαμηλόβαθμος πυροσβέστης υπάλληλος αναγκάζεται να μετακινείται χωρίς τη θέλησή του, με καμία οικονομική βοήθεια και καμία πρόβλεψη για στέγαση, με αποτέλεσμα ο κάθε υπάλληλος να πληρώνει διπλά και τριπλά τα έξοδά του. Η πολιτεία μας γυρίζει ακόμη μια φορά την πλάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Κάτσενος, Ταμίας Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων, όπως επεσήμανε το πρωί της Τετάρτης 20/5 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGΑ».

Όπως τονίζουν, ενώ η χώρα έχει πάνω από 4.000 κενά σε πυροσβεστικό προσωπικό, η πολιτεία καλύπτει τις ανάγκες με «μπαλώματα» και μεταθέσεις, αντί για προσλήψεις.

«Από το 2020 με το νόμο 4662 του κυρίου Χαρδαλιά, έβαλε το χαμηλόβαθμο πυροσβεστικό προσωπικό στις μεταθέσεις. Κάθε Μάιο, τώρα αναμένουμε και τις καινούργιες διαταγές μετάθεσης, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, γιατί στο Πυροσβεστικό Σώμα υπάρχουν πάνω από 4.000 κενά συναδέλφων, αποφασίζει με μπαλώματα να καλύπτει υπηρεσιακές ανάγκες και μεταθέτει για ένα χρόνο στη νησιωτική χώρα ή για δύο χρόνια στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα», σημείωσε επίσης ο Θωμάς Μεντής, Πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων.

Ως λύσεις για τα προβλήματα αυτά προτείνουν τη μονιμοποίηση των 2.500 εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία, και την κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησης για όσους αναγκάζονται να μετακινηθούν.