Η πολύωρη εργασία μπροστά σε μια οθόνη, οι ώρες οδήγησης και εν γένει η καθιστική καθημερινότητα επηρεάζουν περισσότερο το σώμα μας απ’ όσο συνειδητοποιούμε.

Με τον καιρό, οι ώμοι γέρνουν προς τα εμπρός, η πλάτη «κλείνει» και ο αυχένας χάνει τη φυσική του ευθυγράμμιση. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο αισθητικό. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν δυσκαμψία, ένταση ή κόπωση ακόμα και μετά από μια συνηθισμένη ημέρα.

Η βελτίωση της στάσης του σώματος δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό ή εξαντλητικές προπονήσεις. Φυσιοθεραπευτές προτείνουν δύο απλές ασκήσεις που μπορούν να γίνουν μόνο με τη βοήθεια ενός τοίχου και λίγων λεπτών μέσα στην ημέρα.

Οι κινήσεις αυτές στοχεύουν σε βασικά σημεία του σώματος που επιβαρύνονται περισσότερο από την καθιστική ζωή και βοηθούν σταδιακά στη σωστή ενεργοποίηση των μυών της πλάτης και των ώμων.

Γιατί αυτές οι ασκήσεις είναι αποτελεσματικές

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι συγκεκριμένες ασκήσεις δουλεύουν ταυτόχρονα πάνω σε τρία από τα πιο συχνά προβλήματα στάσης σώματος:

Την προβολή του κεφαλιού προς τα εμπρός

Την κύφωση της πλάτης

Τους ώμους που «κλείνουν» προς τα εμπρός

Αυτές οι αλλαγές είναι πολύ συνηθισμένες σε ανθρώπους που περνούν πολλές ώρες καθιστοί ή μπροστά σε οθόνες. Με τη σωστή επανάληψη, οι ασκήσεις βοηθούν στην κινητικότητα, την ενδυνάμωση και την καλύτερη στήριξη του κορμού.

1. Άσκηση wall angel για άνοιγμα ώμων και πλάτης

Η πρώτη άσκηση είναι μία από τις πιο γνωστές στη φυσικοθεραπεία και ονομάζεται «wall angel». Ενεργοποιεί τους μυς της άνω πλάτης ενώ ταυτόχρονα διατείνει το στήθος και τους ώμους.

Πώς να την κάνετε: Σταθείτε με την πλάτη σας ακουμπισμένη στον τοίχο. Εκτός από την πλάτη, φροντίστε να ακουμπούν στον τοίχο, το κεφάλι, ο αυχένας, οι ωμοπλάτες και τα χέρια. Από αυτή τη θέση, σηκώστε αργά τα χέρια προς τα πάνω.

Ανεβάστε τα όσο πιο ψηλά μπορείτε χωρίς να χάσουν επαφή με τον τοίχο. Μόλις νιώσετε ότι τα χέρια απομακρύνονται από τον τοίχο, σταματήστε και κατεβάστε τα αργά στην αρχική θέση.

Επαναλήψεις: Κάντε 3 σετ των 8 επαναλήψεων.

2. Άσκηση «I, T, Y» για ενδυνάμωση της άνω πλάτης

Η δεύτερη άσκηση στοχεύει στους σταθεροποιητικούς μυς της πλάτης και ιδιαίτερα στην περιοχή κάτω από τις ωμοπλάτες.

Πώς να την κάνετε: Σταθείτε απέναντι από τον τοίχο, όσο πιο κοντά μπορείτε. Κατά την εκτέλεση της άσκησης, οι κινήσεις των χεριών σχηματίζουν τρία γράμματα: I, T και Y. Όλες οι κινήσεις πρέπει να γίνονται αργά και ελεγχόμενα.

Κατά τη θέση «I», με το στήθος προς τον τοίχο, κρατήστε τα χέρια χαμηλά δίπλα στο σώμα και τραβήξτε τα ελαφρώς προς τα πίσω, μακριά από τον τοίχο, χρησιμοποιώντας τους μυς της πλάτης. Κρατήστε για λίγο και χαλαρώστε.

Στη θέση «Τ», ανοίξτε τα χέρια στο πλάι ώστε να σχηματίσουν το γράμμα Τ. Από εκεί, τραβήξτε τα προς τα πίσω, νιώθοντας τις ωμοπλάτες να πλησιάζουν μεταξύ τους. Τέλος στη θέση «Υ», σηκώστε τα χέρια πάνω από το κεφάλι σχηματίζοντας ένα Υ. Τραβήξτε ξανά τα χέρια προς τα πίσω, δίνοντας έμφαση στους μυς κάτω από τις ωμοπλάτες.

Επαναλήψεις: Κάντε 3 σετ των 5 επαναλήψεων για κάθε θέση.

Μια ρεαλιστική προσέγγιση για τη βελτίωση της στάσης

Η βελτίωση της στάσης του σώματος δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αντί να προσπαθείτε να κάθεστε ή να στέκεστε απόλυτα ίσια όλη μέρα, φυσιοθεραπευτές στο Science Alert προτείνουν κάτι πιο ρεαλιστικό: συχνή κίνηση και μικρές διορθώσεις μέσα στην ημέρα.

Μια απλή πρακτική είναι να κάνετε ένα μικρό «check» στο σώμα σας κάθε 30 λεπτά. Αλλάζοντας θέση, τεντώνοντας λίγο την πλάτη και επαναφέροντας τους ώμους σας, ενισχύετε σταδιακά την αντοχή και τη μυϊκή υποστήριξη χωρίς να κουράζετε το σώμα.

Οι δύο παραπάνω ασκήσεις είναι εύκολες, ασφαλείς και μπορούν να ενταχθούν ακόμη και στο πιο πιεσμένο πρόγραμμα. Με συνέπεια και σωστή εκτέλεση, θα βοηθήσουν το σώμα σας να αποκτήσει καλύτερη στήριξη, λιγότερη ένταση και μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητα.