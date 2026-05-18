Η καθημερινή κίνηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την υγεία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA και ανέλυσε δεδομένα περισσότερων από 78.000 ανθρώπων, όσοι περπατούσαν περίπου 9.800 βήματα την ημέρα είχαν 51% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια.

Ακόμη όμως και σημαντικά λιγότερα βήματα φαίνεται να προσφέρουν οφέλη. Η ίδια μελέτη έδειξε ότι περίπου 3.800 βήματα ημερησίως συνδέονταν με μείωση του κινδύνου άνοιας κατά 25%.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αυτά δεν προκαλούν έκπληξη, καθώς η διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους που περπατούν καθημερινά και σε όσους ακολουθούν μια καθιστική ζωή γίνεται εύκολα αντιληπτή.

Όπως έχει διαπιστωθεί όσοι διατηρούν σταθερή συνήθεια περπατήματος εμφανίζουν καλύτερη διάθεση, βελτιωμένη ποιότητα ύπνου, μεγαλύτερη αντοχή στον πόνο, καλύτερη ισορροπία, μικρότερο κίνδυνο πτώσεων και πιο καθαρή σκέψη.

Στη μελέτη, οι συμμετέχοντες που περπατούσαν λιγότερο παρουσίασαν ταχύτερη επιδείνωση σε όλους τους δείκτες που εξετάστηκαν, σε σύγκριση με εκείνους που κινούνταν περισσότερο.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι το σημαντικό στοιχείο είναι πως η έρευνα δεν κατέγραψε απλώς μια συσχέτιση, αλλά έδειξε ξεκάθαρα ότι ακόμη και τα 3.800 βήματα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο.

Πως να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη από το περπάτημα

Το τακτικό περπάτημα θεωρείται πλέον ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνολική υγεία, όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν έχει σημασία μόνο η διάρκεια ή η συχνότητα, αλλά και ο τρόπος που περπατάμε.

Ένα πιο αργό βάδισμα μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι γνωστικής έκπτωσης έως και επτά χρόνια πριν από μια επίσημη διάγνωση άνοιας. Για τον λόγο αυτό, ειδικοί που μίλησαν στο Parade υποστηρίζουν ότι η ταχύτητα βαδίσματος αξίζει την ίδια προσοχή που δίνουμε στην αρτηριακή πίεση και στους παλμούς της καρδιάς.

Όπως εξηγούν, όταν η ταχύτητα στο περπάτημα μειώνεται, συνήθως δεν σημαίνει ότι δυσλειτουργεί μόνο ένα σύστημα του οργανισμού. Αντίθετα, αποτελεί ένδειξη ότι συνολικά το σώμα δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά όσο παλαιότερα.

Οι ειδικοί προτείνουν να παρακολουθούμε την ταχύτητα βαδίσματος μερικές φορές τον χρόνο, όπως ακριβώς κάνουμε με άλλες βασικές εξετάσεις υγείας. Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή και σε άλλα συμπτώματα, όπως οι συχνότερες πτώσεις, η απώλεια ισορροπίας, η ανάγκη για στήριξη σε κάγκελα ή το να ακουμπά κάποιος στον τοίχο ενώ παλαιότερα δεν το έκανε.

Ένα ακόμη προειδοποιητικό σημάδι είναι όταν κάποιος δυσκολεύεται να διατηρήσει εύκολα μια συζήτηση ενώ περπατά σε φυσιολογικό ρυθμό.

Δεν είναι ποτέ αργά – Πόσα βήματα είναι μια καλή αρχή

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι ανεξάρτητα από την ηλικία ή τα χρόνια αδράνειας, ο εγκέφαλος διατηρεί την ικανότητα να προσαρμόζεται και να αλλάζει. Η λεγόμενη νευροπλαστικότητα παραμένει ενεργή ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και ηλικιωμένοι άνθρωποι με καθιστική ζωή μπορούν, ξεκινώντας ένα πρόγραμμα περπατήματος, να επανεκπαιδεύσουν τον εγκέφαλό τους και να βελτιώσουν τη λειτουργία του.

Για όσους ξεκινούν από το μηδέν, οι ειδικοί συστήνουν ως πρώτο στόχο τα 2.500 βήματα ημερησίως. Αν αυτά αυξηθούν στα 3.000 βήματα, ο κίνδυνος θανάτου μειώνεται κατά 7%, ενώ στα 3.500 βήματα η μείωση του συνολικού κινδύνου θνησιμότητας φτάνει το 15%. Μάλιστα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό όφελος με μόλις 10 λεπτών περπατήματος την ημέρα.

Αφού κάποιος καταφέρει να περπατά περίπου 3.500 βήματα καθημερινά, προτείνεται να το διατηρεί για έξι έως επτά ημέρες την εβδομάδα και για τουλάχιστον έναν μήνα. Στη συνέχεια, μπορεί να αυξάνει σταδιακά τη δραστηριότητα κατά περίπου 10% κάθε εβδομάδα.

Οι ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι το περπάτημα γίνεται ακόμη πιο ωφέλιμο όταν συνδυάζεται με δραστηριότητες που προσφέρουν ευχαρίστηση, όπως μια συζήτηση με φίλους, μια βόλτα με τον σκύλο ή το περπάτημα στη φύση και σε χώρους αναψυχής.