Βαρύ είναι το κλίμα στη Ρόδο μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 17/5 και κατά το οποίο σκοτώθηκαν δύο γυναίκες, μία 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του χωριού Αφάντου.

Ο οδηγός που ήταν στο όχημά του με άλλα δύο ακόμη άτομα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παραβίασε το κόκκινο και εμβόλισε το ΙΧ με τη μητέρα και την κόρη που σκοτώθηκαν ακαριαία.

Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας και ενεπλάκη στο ατύχημα επέβαιναν ένας πατέρας με τον γιο του, καθώς και μία ακόμη γυναίκα. Οι τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, αφού του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, τέθηκε υπό κράτηση από την Αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα (18/5) ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες και οι Αρχές ζητούν απαντήσεις. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τη μητέρα και την κόρη χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους ενώ οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται.

Προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων που οδήγησαν στο θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.