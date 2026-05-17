Την πιο… λαϊκή της πλευρά κλήθηκε να δείξει η Μαριλού Κατσαφάδου στη σκηνή του YFSF, το βράδυ της Κυριακής, μιας και θα έπρεπε να ερμηνεύσει τα “στάδια του χωρισμού” αλά Ιουλία Καλλιμάνη.

Μάλιστα, όταν η δημοφιλής ηθοποιός ανέβηκε για μια ακόμα φορά στη σκηνή του σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, η ίδια η Ιουλία Καλλιμάνη είχε στηθεί στην οθόνη προκειμένου να την παρακολουθήσει live.

“Καλέ, εγώ” αναφώνησε, με χιούμορ, η λαϊκή ερμηνεύτρια παρακολουθώντας με χαμόγελο την ηθοποιό να ερμηνεύει την δική της επιτυχία στο νέο επεισόδιο του YFSF.

Μάλιστα, όταν η σκηνική προσπάθεια έλαβε τέλος, ο Σάκης Ρουβάς αιφνιδίασε την Μαριλού Κατσαφάδου καλωσορίζοντας την… πραγματική Ιουλία Καλλιμάνη στο σόου μεταμφιέσεων.

Εκεί δηλαδή οπότε και η ηθοποιός έμεινα άφωνη για λίγο για να κάνει, αμέσως μετά, τον Σταυρό της!

“Μαριλού, είσαι υπέροχη, αγάπη μου! Ό,τι και να κάνεις, είσαι υπέροχη πραγματικά. Είστε τρελοί όλοι σας, εδώ μέσα, δεν είσαστε καλά! Ακόμα και τα τατουάζ στο χέρι είναι ίδια”.

“Μαριλού, είσαι φανταστική, είσαι υπέροχη! Συγχαρητήρια” σημείωσε χαρακτηριστικά η λαϊκή τραγουδίστρια για την προσπάθεια που παρουσίασε η Μαριλού Κατσαφάδου στη σκηνή του YFSF, το βράδυ της Κυριακής, που είδαμε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.