Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 στο Nick Galis Hall και έκανε το 1-1, οπότε η πρόκριση στους ημιτελικούς της Stoiximan Basket League θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στη SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ, μετά από νευρική εκκίνηση στην αναμέτρηση για αμφότερες τις ομάδες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχοντας εκτελεστή από τα 6.75 τον Χαραλαμπόπουλο, προηγήθηκε στο 3’ με 3-6.

Ο Άρης, πιέζοντας αμυντικά και με τους Χαρέλ, Τζόουνς, Νουά, Φόρεστερ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, «απάντησε» με επιμέρους 9-2 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 5’ με 12-8.

Με τον Χαραλαμπόπουλο να… συνεχίζει το ‘βιολί’ του (ήταν αλάνθαστος στο πρώτο δεκάλεπτο με 2/2 βολές, 1/1 δίποντο, 4/4 τρίποντα), η Ένωση ανέτρεψε το εις βάρος της σκηνικό και ξέφυγε στο 7’ με +6 (15-21).

Μπαίνοντας στην επιθετική εξίσωση ο Άντζουσιτς, έδωσε στον Άρη τη δυναμική που χρειαζόταν, κάνοντας τον ξανά «αφεντικό» στο παρκέ στο 12’ με +4 (31-27). Διαφορά η οποία, με τη… δράση του Τζόουνς, «ανέβηκε» στο 16’ στο +6 (41-35) και διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο μέχρι και δευτερόλεπτα πριν φύγουν οι αντίπαλοι στα αποδυτήρια για το ημίχρονο (52-46).

Ένα τρίποντο του Λεκάβιτσιους και 2/2 βολές από τον Φίζελ, επέτρεψαν στην ΑΕΚ να πλησιάσει στο 21’ στο μισό καλάθι (52-51). Ο Άρης ξέφυγε με +5 (22’ 56-51) και δύο λεπτά αργότερα, οι Μπάρτλεϊ, Γκρέι έφεραν τη μάχη σε ισορροπία (24’ 58-58).

Οι Θεσσαλονικείς «έτρεξαν» επιμέρους 9-3 και πήραν εκ νέου το προβάδισμα στο 27’ με +6 (67-61). Κράτησαν το προβάδισμά στους 3 πόντους στο 30’ (71-68), με τον Χαραλαμπόπουλο να δίνει τα ηνία στο σκορ στην ΑΕΚ στο 31’ (71-72).

Βγάζοντας αμυντικά αντανακλαστικά και βρίσκοντας δίοδο προς το καλάθι, ο Άρης «γύρισε»- για μια ακόμη φορά- το ματς και απέκτησε στο 34’ «αέρα» 6 πόντων (78-72). Η ΑΕΚ παρέμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι με τους, Νάναλι, Μπράουν, Μπάρτλεϊ (37’ 80-80).

Οι Θεσσαλονικείς δεν έχασαν την ψυχραιμία τους . Με πρωταγωνιστή, αμυντικά και επιθετικά, τον Τζόουνς ξέφυγαν με +7 (88-81) στο 39’ και «καθάρισαν» με τη νίκη. Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ο Αμερικανός γκαρντ διαμόρφωσε το τελικό 90-81.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 52-49, 71-68, 90-81