Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα με 90-76 τη Μύκονο εκτός έδρας, έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους ημιτελικούς της Stoiximan Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» είχαν από νωρίς το προβάδισμα αλλά οι γηπεδούχοι κατάφερναν να παραμένουν κοντά στο σκορ, όπως δείχνει και το 18-19 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, στο οποίο οι δύο ομάδες ήταν πολύ άστοχες από την περιφέρεια.

Στη δεύτερη περίοδο η Μύκονος με μπροστάρηδες Μπριγκς και Σκουλίδα κατάφερε να προσπεράσει και μάλιστα να πάει και στο +5 (31-26), το «τριφύλλι« όμως απάντησε με επιμέρους σκορ 13-3 και με πρωταγωνιστές Λεσόρ και Ρογκαβόπουλο κατάφεραν να περάσουν ξανά μπροστά, κλείνοντας στο +5 (39-44) το πρώτο ημίχρονο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Σορτς ανέβασε την απόδοσή του και έδωσε λύσεις στην επίθεση, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να ελέγχει την κατάσταση και να προηγείται με 13 πόντους (51-64), πριν μειώσουν στους 9 (61-70) οι γηπεδούχοι.

Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός, χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει, ήλεγχε την κατάσταση και στο +35 πήγε ξανά στο +13 (69-82), για να πάρει τελικά τη νίκη με 90-76, με τους Λεσόρ (18π.), Μήτογλου (18π.), Ρογκαβόπουλος (16π.) και Σορτς (15π.) να ξεχωρίζουν.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 39-44, 61-70, 76-90