Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League, με τους φιλοξενούμενους να καίγονται για τη νίκη προκειμένου να εξασφαλίσουν την έξοδο στα προκριματικά του Champions League.

Για την Ένωση είναι ένα ντέρμπι που πρέπει υποχρεωτικά να γίνει, πριν αρχίσει η φιέστα για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Για τους «ερυθρόλευκους», από την άλλη πλευρά, είναι ένας… τελικός, καθώς βρίσκονται στη 2η θέση και για να είναι σίγουροι ότι θα τερματίσουν εκεί, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι στο -2, θα πρέπει να πάρουν τους τρεις βαθμούς στην Allwyn Arena.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Γιόβιτς, Ζίνι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.