Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι η προσωπική του σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να βοηθήσει στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα του, στην πρόληψη επιβολής περισσότερων δασμών, αλλά και να διασφαλίσει τον σεβασμό για τη δημοκρατία στη Βραζιλία.

“Ο Τραμπ γνωρίζει ότι είμαι αντίθετος στον πόλεμο με το Ιράν, διαφωνώ με την παρέμβασή του στη Βενεζουέλα και καταδικάζω τη γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη”, δήλωσε ο Λούλα σε μία συνέντευξή του, που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα The Washington Post.

“Αλλά, οι πολιτικές διαφωνίες μου με τον Τραμπ δεν παρεμβαίνουν στη σχέση μου με τον ίδιο ως αρχηγό κράτους. Αυτό που επιθυμώ από αυτόν είναι να συμπεριφερθεί στη Βραζιλία με σεβασμό, κατανοώντας ότι είμαι ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος εδώ”.