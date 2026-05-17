Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) διέψευσε μία σημερινή αναφορά στα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ σχετικά με την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης για πέντε Ισραηλινούς πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους για τη φερόμενη διάπραξη εγκλημάτων κατά Παλαιστινίων.

Η εκπρόσωπος του ΔΠΔ Οριάν Μαϊλέτ ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμά της προς τους δημοσιογράφους ότι η δημοσιογραφική αναφορά στην εφημερίδα Haaretz του Ισραήλ δεν ήταν έγκυρη και ότι το δικαστήριο “διαψεύδει την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης για την κατάσταση στο κράτος της Παλαιστίνης”.