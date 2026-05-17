Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει το ταξίδι του στην απόλυτη ψυχαγωγία και αύριο Κυριακή 17 Μαΐου, στις 21:00, έρχεται στον ΑΝΤ1 για να «αλλάξει» 10 πρόσωπα και να ξεσηκώσει γι’ άλλη μια φορά το κοινό.

Με τον κορυφαίο Έλληνα σταρ Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, την εκρηκτική επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη και τους 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Ίντρα Κέιν, Μέμο Μπεγνή, το βράδυ της Κυριακής η ενέργεια θα χτυπήσει κόκκινο!

Πίσω, όμως, από κάθε μεταμόρφωση, κρύβεται μια απαιτητική διαδικασία, όπου η κάθε λεπτομέρεια μετράει. Ατέλειωτες πρόβες για φωνή και υποκριτική, πολύωρες δοκιμές σε make up, μαλλιά και κοστούμια. Ένας δημιουργικός πυρετός, μέχρι τη στιγμή που όλα θα δέσουν με μαγικό τρόπο πάνω στη σκηνή.

Δείτε τις φωτογραφίες και το video από τα παρασκήνια και μπείτε σε έναν κόσμο, όπου η προετοιμασία είναι το ίδιο συναρπαστική με το σόου.