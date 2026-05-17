Στη Super League 2 θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Πανσερραϊκός, μετά το 1-1 με τον Παναιτωλικό για την προτελευταία αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι καίγονταν για τη νίκη προκειμένου να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη της παραμονής και είχαν την πρώτη τους ευκαιρία στο 4ο λεπτό με τον Λυρατζή αλλά ο Παρδαλός κατάφερε να απομακρύνει με τα πόδια.

Δύο λεπτά μετά ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να πλησιάσουν στο γκολ με την κεφαλιά του Γκαρσία που έφυγε λίγο άουτ και τελικά το 0-1 έγινε στο 14′: Γύρισμα του Άλεξιτς, προβολή του Γκαρσία και η μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες καθώς δεν υπήρξε κάποια άλλη μεγάλη φάση στη συνέχεια, με το ξεκίνημα της επανάληψης όμως και συγκεκριμένα στο 50′ οι Αρκάδες πλησίασαν στο 0-2 με τον Αγκίρε που βγήκε τετ α τετ αλλά έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Οι Σερραίοι κατάφεραν, τελικά, να ισοφαρίσουν στο 65′ με τον Φέλτες, σε μια φάση στην οποία ο Καρέλης δεν βρήκε καλά τη μπάλα αρχικά, και στη συνέχεια έψαξαν το δεύτερο γκολ που θα τους έδινε τη νίκη και παράλληλα ελπίδες για παραμονή στην κατηγορία.

Στο 83′, όμως, η μπάλα πήγε στο δοκάρι σε προσπάθεια του Μασκανάκη και το δοκάρι σημάδεψε και ο Καρέλης στο 86′ με δυνατό σουτ, με αποτέλεσμα το 1-1 να παραμείνει ως το τέλος, φέρνοντας τον υποβιβασμό του Πανσερραϊκού στη Super League 2.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης (46′ Καρέλης), Φέλτες, Λύρατζης, Τσαούσης (35′ λ.τρ. Αρμουγκόμ), Λιάσος, Μπεν Σαλάμ (46′ Μασκανάκης), Δοϊρανλής (46′ Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (79′ Τεϊσέιρα), Ίβαν.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Παρδαλός, Σατσιάς (76′ Αγαπάκης), Γκράναθ, Μλάντεν, Μανρίκε, Νικολάου, Αποστολόπουλος, Ματσάν (68′ Μπρέγκου), Άλεξιτς (76′ Μπελεβώνης), Σμυρλής (68′ Λομπάτο), Γκαρσία (38′ Αγκίρε).