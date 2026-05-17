Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο για την Allwyn Arena, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια θα γιορτάσουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η κατάκτηση του τίτλου έχει προκαλέσει έκρηξη ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων της Ένωσης, με αποτέλεσμα να αποθεώνουν την ομάδα τους με κάθε στιγμή. Το έκαναν μεσοβδόμαδα μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το έκαναν το Σάββατο (16/5) στην ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, το έκαναν ξανά το μεσημέρι της Κυριακής (17/5).

Οπαδοί της ΑΕΚ είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο είχε καταλύσει η αποστολή και αποθέωσαν τον Νίκολιτς και τους παίκτες του κατά την αναχώρησή τους, συνοδεύοντας μάλιστα το πούλμαν με τα μηχανάκια τους, ανάβοντας και καπνογόνα.

Η συνέχεια, φυσικά, θα δοθεί στην Allwyn Arena, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και φυσικά μετά το τέλος του, όταν και θα λάβει χώρα η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την απονομή του τροπαίου.