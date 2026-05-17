Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν εκτενή αναφορά στην αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ότι αφορά τις προτάσεις του Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία στο πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι ΗΠΑ ουσιαστικά απέρριψαν τους όρους του Ιράν και πρότειναν τους δικούς τους, οι οποίοι είναι απαράδεκτοι για την Τεχεράνη.

Τι προτείνουν οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταβάλουν καμία αποζημίωση ή ζημία.

400 κιλά ουρανίου από το Ιράν θα απομακρυνθούν από το Ιράν και θα μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόνο μία ιρανική πυρηνική εγκατάσταση θα παραμείνει σε λειτουργία στο Ιράν.

Ούτε το 25% των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα επιστραφεί.

Η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα θα αποτελέσει προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να παράσχουν στην Τεχεράνη εγγυήσεις μη επιθετικότητας.

Το Ιράν επιμένει στους όρους του

Τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Ξεμπλοκάρισμα παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από πόλεμο.

Αναγνώριση του κυριαρχικού δικαιώματος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Δηλαδή, οι όροι των μερών έρχονται σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ήδη έτοιμος να επαναλάβει τη στρατιωτική δράση με το Ιράν.

Υπήρχε η υπόθεση ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει την επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν αμέσως μετά την επιστροφή του από τη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Η Ιορδανία καταδικάζει επίθεση με drone σε πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΑΕ

Η Ιορδανία καταδίκασε την Κυριακή την επίθεση με drone εναντίον των ΗΑΕ, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού της Μπαράκα, χαρακτηρίζοντάς την ως παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας δήλωσε ότι η επίθεση απειλούσε την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα των ΗΑΕ. Ανέφερε επίσης ότι η Ιορδανία στέκεται πλήρως αλληλέγγυα προς τα ΗΑΕ και υποστηρίζει οποιαδήποτε μέτρα λάβει το Αμπού Ντάμπι για την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των κατοίκων της χώρας.

iaea says radiation levels are normal after drone strike at uae nuclear power plant… JPost

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Barakah παραμένουν σε ομαλά επίπεδα και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά από την επιδρομή ενός drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε μία εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια.

“Η ΔΥΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ, καθώς είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί”, πρόσθεσε η ΔΥΑΕ.