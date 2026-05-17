Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ταουφίκ Μπενταγέμπ, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ φέτος στη Ligue 2 με την Τρουά, έχοντας πετύχει 20 γκολ σε 21 αγώνες, κάνουν λόγο στη Γαλλία.

Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, τα μεταγραφικά σενάρια έχουν αρχίσει σε όλη την Ευρώπη και κάποια εξ αυτών αφορούν και ελληνικές ομάδες, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση με τους «ερυθρόλευκους».

Σύμφωνα με το Foot Marcato, ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Μπενταγέμπ, ο οποίος έχει ξεχωρίσει φέτος στη 2η κατηγορία της Γαλλίας, έχοντας 20 γκολ και 3 ασίστ σε 21 συμμετοχές με την Τρουά.

Ο 24χρονος Μαροκινός επιθετικός, πρώτος σκόρερ της Ligue 2, φέρεται να απασχολεί και τις Αλαβές και Σάλκε, με το Foot Mercato να σημειώνει πως η Τρουά θέλει τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει.