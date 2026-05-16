Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, έφτασε στην Τεχεράνη για μια αιφνιδιαστική επίσκεψη με σκοπό να συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που επικαλείται το IRNA, το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

«Ο Μοχσίν Νακβί έφτασε σήμερα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για επίσημη διήμερη επίσκεψη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Πακιστάν να διευκολύνει τις συνομιλίες και να προωθήσει την ειρήνη στην περιοχή», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών, Εσκαντάρ Μομενί, υποδέχτηκε τον Νακβί, η επίσκεψη του οποίου στην Τεχεράνη έρχεται λίγες ημέρες μετά από εκείνη του επιφανούς αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

#Iranian media report that #Pakistan’s Interior Minister Mohsin Naqvi has arrived in Tehran for meetings with senior Iranian officials. According to IRNA, he is on an unannounced visit and is expected to meet #Iran’s Interior Minister Eskandar Momeni. #Tehran #Diplomacy #Politics pic.twitter.com/nwoGfBXYFH — خبرنگار آزاد (@Af_Journalist) May 16, 2026

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NourNews, ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν πραγματοποίησε «λεπτομερείς» συνομιλίες με τον Νακβί σχετικά με τις σχέσεις Ιράν-Πακιστάν και τις προοπτικές για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων WANA ανέφερε ότι οι υπουργοί πραγματοποίησαν συνάντηση για να «συζητήσουν τη σταθερότητα στην περιοχή και τη διμερή συνεργασία».

«Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις επαφές τους για την αντιμετώπιση των κοινών περιφερειακών προκλήσεων», ανέφερε το δημοσίευμα.

Πακιστανικές πηγές ανέφεραν στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya της Σαουδικής Αραβίας ότι στόχος της επίσκεψης του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών στο Ιράν είναι η επίτευξη συμβιβασμών που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι Αμερικανοί ζήτησαν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που είχαν θέσει. Πρόσθεσαν επίσης ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ισλαμαμπάντ μεσολαβεί ενεργά στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και τον περασμένο μήνα φιλοξένησε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ αντιπροσωπειών και των δύο πλευρών.

Η κατάπαυση του πυρός που άρχισε στις 8 Απριλίου έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό τις μάχες που ξέσπασαν όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη είχε λάβει μηνύματα από την Ουάσιγκτον που υποδείκνυαν ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόθυμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση ειρήνης της Τεχεράνης ή να αντιμετωπίσει την «αποτυχία», αφού ο Τραμπ απέρριψε μια ιρανική αντιπρόταση και προειδοποίησε ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε «τεχνητή υποστήριξη».

«Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι εντελώς άκαρπη· δεν θα οδηγήσει παρά μόνο σε μια σειρά αποτυχιών», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.