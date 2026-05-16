«Είμαστε η παράταξη που δεν αφήνει κανέναν πίσω», ανέφερε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ η αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Όπως σημείωσε, κοιτάζοντας στην αίθουσα του Συνεδρίου βλέπει «το πραγματικό πρόσωπο της Ελλάδας μας. Βλέπω τους ανθρώπους που κράτησαν όρθια τη χώρα στα δύσκολα. Της διπλανής πόρτας οι άνθρωποι, βιοπαλαιστές, επιστήμονες, εργαζόμενοι. Νιώθω ότι είμαι ανάμεσα στους δικούς μου ανθρώπους. Γιατί η ΝΔ δεν είναι η παράταξη των σαλονιών. Δεν είναι οι ελίτ. Είναι η παράταξη της ευθύνης, της κοινής λογικής, του καθήκοντος. Είναι η οικογένειά μου. Είναι η δική σας οικογένεια. Είναι η οικογένειά μας».

Η κ. Αγαπηδάκη πρόσθεσε ότι η ΝΔ είναι «η παράταξη που δεν χαρίστηκε ποτέ στα μεγάλα λόγια. Είμαστε αυτοί που όταν οι άλλοι πουλούσαν ιδεολογικές ψευδαισθήσεις και διχασμό εμείς χτίζαμε δίχτυ ασφαλείας για τους πιο αδύναμους, για τις οικογένειες, τους ηλικιωμένους, για όλους».

Όπως τόνισε, επί δεκαετίες η Αριστερά προσπαθούσε να πείσει ότι κατείχε το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας και «ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με τα παραμύθια. Κοινωνικό κράτος δεν είναι θεωρητικές διακηρύξεις πίσω από κλειστά γραφεία την ώρα που οι άνθρωποι υποφέρουν. Δεν είναι υποσχέσεις κούφιες με κλειστές τράπεζες, συνταξιούχους σε απελπισία. Για μας, για τη δική μας κυβέρνηση κοινωνικό κράτος σημαίνει ένα πράγμα: Ελευθερία και αξιοπρέπεια. Σημαίνει να δίνεις στον πολίτη εφόδια να μην έχει ανάγκη κανέναν πολιτικό. Να είναι όρθιος. Να είναι αυτόνομος. Να έχει αξιοπρέπεια. Και πού κρίνεται τελικά η αξιοπρέπεια; Ένας βασικός τομέας είναι αυτός της υγείας».

Επίσης, μίλησε για βαθιά κραυγαλέα κοινωνική αδικία λέγοντας ότι η φτώχεια στη χώρα μας στοιχίζει πράγματι ζωές «και ως ΝΔ, ως η μεγάλη, η λαϊκή παράταξη αυτού του τόπου δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να το ανεχθούμε».

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στο στοίχημα «να σπάσει ο φαύλος κύκλος της ανισότητας» από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να φέρει την επανάσταση της πρόληψης. Όπως επεσήμανε, «το πρόγραμμα “Προλαμβάνω” πήγε και χτύπησε την πόρτα του πολίτη».