Σε απλό δωμάτιο νοσηλεύεται πλέον ο παίκτης του Survivor Σταύρος Φλώρος μετά τον τραυματισμό του σε παραλία του Αγίου Δομίνικου. Όπως επεσήμανε ο πατέρας του το πρωί του Σαββάτου 16/5 έχει εξέλθει από τη μονάδα αυξημένης φροντίδας και, αναμένεται έγκριση για τη μεταφορά του στο Μαϊάμι για αποκατάσταση.

«Είναι με πολύ βελτιωμένη εικόνα. Έχει βγει από τη μονάδα αυξημένης φροντίδας και νοσηλεύεται πλέον σε ένα απλό δωμάτιο. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δώσουν την έγκρισή τους οι γιατροί ώστε να μεταφερθεί στο Μαϊάμι για αποκατάσταση» επεσήμανε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι».

«Παραδόξως το έχει πάρει καλά. Με την έννοια ότι επειδή αντιλήφθηκε πλήρως ότι η ζωή του πήγε και ήρθε, καθώς για αρκετές ώρες χαροπάλευε, λέει ότι ‘είναι το λιγότερο κακό τα τραύματα που έχω. Σημαντικό είναι που ζω’. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είπε στη μητέρα του. Αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Ότι μπροστά του θα έχει πολύ δρόμο. Ότι θα έχει δυσκολίες. Αλλά το είδε ψύχραιμα και με θάρρος. Ο Θεός του χάρισε καλή ψυχολογία μέχρι τώρα. Μακάρι να διατηρηθεί» σημείωσε ο πατέρας του παίκτη του Survivor.

«Πλήρη εικόνα δεν έχω, αλλά ξέρω ότι θα χρειαστούν πολλές επεμβάσεις στον αστράγαλο. Ποιες ακριβώς θα είναι οι επεμβάσεις δεν γνωρίζω, αλλά λένε ότι μπορεί να αποκατασταθεί σε αρκετά καλό βαθμό» σημείωσε.

Όσον αφορά το ατύχημα, ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου ανέφερε ότι οι παίκτες είχαν σημαδούρα, τηρώντας τους κανόνες, και βρίσκονταν 80 μέτρα από την παραλία.

«Ο οδηγός του σκάφους δεν τους είδε καθόλου»

«Τα παιδιά είχαν σημαδούρα. Ήταν στα ογδόντα μέτρα από την παραλία και ο οδηγός του σκάφους όταν συνελήφθη παραδέχτηκε ότι υπήρχε σημαδούρα. Όταν ανέβασαν πάνω τον Σταύρο πήραν και τη σημαδούρα μαζί. Ο νόμος προβλέπει τα σκάφη να πλησιάζουν προς τις παραλίες μέχρι τα διακόσια μέτρα. Ο οδηγός του σκάφους δεν τους είδε καθόλου. Χτύπησε πρώτα τη σημαδούρα και εκείνη την ώρα ο Μάνος άρχισε να φωνάζει» επεσήμανε.

«Ο Σταύρος άκουσε τις φωνές και βούτηξε μέσα όσο πιο βαθιά μπορούσε, γι’ αυτό και τον χτύπησε η προπέλα στα πόδια. Αλλιώς θα τον είχε σκοτώσει. Και ο Μάνος κινδύνευσε. Όμως το παιδί έσωσε δύο φορές τη ζωή του Σταύρου. Μία φορά που του φώναξε και μία φορά που τον πήρε και τον έβαλε στο σκάφος. Εάν δεν ούρλιαζε ο Μάνος, ο οδηγός του σκάφους θα είχε φύγει. Η αιμορραγία ήταν μεγάλη. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του» εξήγησε.

Η οικογένεια του τονίζει πως επικεντρώνεται στην υγεία του 22χρονου και δεν εξετάζει προς το παρόν το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.

«Αυτές τις ώρες μας νοιάζει το παιδί μας και μόνο. Να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την υγεία του. Οι άνθρωποι της παραγωγής είπαν πως θα φροντίσουν για την αποκατάσταση του Σταύρου και μέχρι στιγμής το πράττουν. Δεν το σκέφτομαι να κινηθούμε νομικά, γιατί βλέπω ανταπόκριση όσον αφορά την αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου. Αυτό είναι το μόνο που με απασχολεί και τίποτα άλλο. Θέλω ο κόσμος που έδειξε τόσο ενδιαφέρον και αγάπη για τον Σταύρο να ξέρει πως η υγεία του έχει βελτιωθεί σημαντικά, όπως και η ψυχολογία του. Ευχαριστούμε όλους για την αγάπη και τη συμπαράσταση. Ο Σταύρος τη νιώθει τη στήριξη του κόσμου και αυτό του δίνει χαρά» δήλωσε κλείνοντας ο πατέρας του.