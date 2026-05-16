Σε πλήρη εξέλιξη βρίονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της 24χρονης γυναίκας που έπεσε από πολυκατοικία στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από την τραγωδία, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν με ακρίβεια τι συνέβη τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές Αρχές, το επικρατέστερο ενδεχόμενο φαίνεται να είναι αυτό της αυτοχειρίας για την 24χρονη που βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά.

Ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας μεταφέρθηκε στην Αστυνομία προκειμένου να καταθέσει για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, την ώρα της πτώσης βρισκόταν μέσα στο σπίτι και συγκεκριμένα στο μπάνιο.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο διαμέρισμα δεν εντόπισαν ίχνη αναστάτωσης, φθορών ή ενδείξεις που να παραπέμπουν σε πάλη ή επεισόδιο μέσα στον χώρο. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς και η σορός της 24χρονης, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν εμπλοκή τρίτου προσώπου ή οποιοδήποτε άλλο εύρημα σχετικό με την υπόθεση.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην κατάσχεση ψηφιακών στοιχείων και άλλων πιθανών πειστηρίων, με στόχο να πέσει πλήρες «φως» στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή κοπέλα.

Άνθρωποι που κατοικούν στην ίδια γειτονιά περιγράφουν το ζευγάρι ως ιδιαίτερα αγαπημένο, τονίζοντας πως ποτέ δεν είχαν δώσει αφορμές ή δημιουργήσει προβλήματα στην περιοχή.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (15.05.2026). Μετά την πτώση της από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας, η 24χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Τζάνειο» του Πειραιά χωρίς να έχει τις αισθήσεις της.

Οι γιατροί που την παρέλαβαν διαπίστωσαν λίγο αργότερα τον θάνατό της, παρά τις προσπάθειες που έγιναν.

Η άτυχη γυναίκα διέμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μαζί με τον 50χρονο σύντροφό της, ο οποίος ήταν και το πρόσωπο που κάλεσε το ΕΚΑΒ αμέσως μετά το συμβάν.