Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (ή PCOS) είναι μια πάθηση που επηρεάζει περίπου 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως και συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων που επηρεάζουν το βάρος, την ψυχική υγεία, το δέρμα και το αναπαραγωγικό σύστημα.

Ωστόσο, η ιατρική κοινότητα προχώρησε πρόσφατα σε μια σημαντική αλλαγή: το PCOS μετονομάστηκε επίσημα σε polyendocrine metabolic ovarian syndrome (PMOS), δηλαδή πολυενδοκρινικό μεταβολικό ωοθηκικό σύνδρομο.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυπική. Δεν είναι απλώς ένα νέο όνομα. Στην πραγματικότητα, έρχεται να διορθώσει μια μακροχρόνια παρανόηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της πάθησης και να αναδείξει τη σοβαρότητα με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τα συστήματα υγείας.

Γιατί κρίθηκε απαραίτητη η αλλαγή ονομασίας

Για πολλά χρόνια, ο όρος «σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών» περιόριζε μια ορμονική διαταραχή ολόκληρου του σώματος αποκλειστικά στις ωοθήκες. Η κυρίαρχη εσφαλμένη αντίληψη ήταν ότι οι κύστες στις ωοθήκες αποτελούν τη βασική αιτία της διαταραχής.

Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με αυτή την πάθηση δεν εμφανίζουν αυξημένο αριθμό παθολογικών κύστεων στις ωοθήκες, ενώ τα θυλάκια που παρατηρούνται στους υπερήχους αποτελούν αποτέλεσμα της πάθησης και όχι την αιτία της. Παράλληλα, η στενή σύνδεση της διαταραχής μόνο με την αναπαραγωγική υγεία είχε ως συνέπεια καθυστερημένες διαγνώσεις και ανεπαρκή αντιμετώπιση των υπόλοιπων συμπτωμάτων.

Τι είναι το PMOS

Το PMOS περιγράφεται πλέον ως μια σύνθετη πολυενδοκρινική και μεταβολική διαταραχή. Αυτό σημαίνει ότι εμπλέκει πολλαπλές ορμόνες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζουν συνολικά τον μεταβολισμό του οργανισμού.

Η αντίσταση στην ινσουλίνη επηρεάζει την πλειονότητα των ατόμων με τη συγκεκριμένη πάθηση. Η μεταβολική αυτή διαταραχή μπορεί να προκαλέσει υπερβολική παραγωγή ορμονών, διαταράσσοντας τη συνολική λειτουργία του σώματος. Για τον λόγο αυτό, τα χαρακτηριστικά του PMOS εκτείνονται πολύ πέρα από την αναπαραγωγική υγεία.

Τα άτομα με τη διαταραχή συχνά αντιμετωπίζουν μεταβολικές προκλήσεις, όπως αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών προβλημάτων. Παράλληλα, μπορεί να εμφανίσουν δερματολογικά συμπτώματα, όπως ακμή ή τριχόπτωση, αλλά και ψυχολογικές επιπτώσεις, όπως άγχος και κατάθλιψη.

Η νέα ονομασία αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτή τη σύνθετη πάθηση, αναγνωρίζοντας ξεκάθαρα τους ενδοκρινικούς και μεταβολικούς παράγοντες που εμπλέκονται.

Πώς προέκυψε η αλλαγή

Η αλλαγή ενός ιατρικού όρου αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, το νέο όνομα είναι αποτέλεσμα 14 ετών διεθνούς συνεργασίας. Ειδικοί επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και άτομα που ζουν με την πάθηση συνεργάστηκαν προκειμένου να βρεθεί ένας ιατρικά ακριβής όρος.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν περισσότερες από 50 οργανώσεις ασθενών και επαγγελματιών υγείας, ενώ συγκεντρώθηκαν πάνω από 22.000 απαντήσεις σε έρευνες. Οι ερευνητές που συμμετείχαν στο έργο παρουσίασαν λεπτομέρειες της διαδικασίας σε ανακοίνωση στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet.

Η ενδοκρινολόγος Helena Teede, η οποία συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία αλλαγής του ονόματος και μελετά την πάθηση εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ότι ήταν απαράδεκτο να βλέπει τις καθυστερημένες διαγνώσεις, την περιορισμένη ενημέρωση και την ανεπαρκή φροντίδα που λάμβαναν οι ασθενείς με αυτή τη συχνά παραμελημένη πάθηση.

Η ίδια υπογράμμισε ότι, παρότι οι θεραπείες για το PMOS έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, η επίσημη αλλαγή ονομασίας ήταν «καθοριστικής σημασίας» για τη βελτίωση της διάγνωσης και της φροντίδας στο μέλλον.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αλλαγή αυτή έγινε «με τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους που επηρεάζονται από την πάθηση» και στόχος είναι το νέο όνομα να αποτυπώνει επιτέλους την πραγματική πολυπλοκότητα της διαταραχής. Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις τόσο στην κλινική πρακτική όσο και στην επιστημονική έρευνα παγκοσμίως.

Οι ίδιοι οι ασθενείς έπαιξαν κεντρικό ρόλο στην προώθηση της αλλαγής. Οι ειδικοί επεσήμαναν ότι η παλιά ονομασία δεν αντανακλούσε τη φύση της πάθησης, ενώ η νέα προσέγγιση δίνει έμφαση στις ορμονικές και μεταβολικές διαστάσεις της.

Αλλαγή ονόματος, αλλαγή προσέγγισης

Επιδίωξη της επιστημονικής κοινότητας είναι αυτή η αλλαγή να αλλάξει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η διαταραχή, ενθαρρύνοντας γιατρούς και ερευνητές να της δώσουν τη σημασία που απαιτείται.

Η μετάβαση από τον όρο PCOS στο PMOS θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μέσα σε μια τριετή μεταβατική περίοδο. Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια διεθνής ενημερωτική εκστρατεία που απευθύνεται σε γιατρούς, ερευνητές και κυβερνήσεις.

Έως το 2028, η νέα ονομασία αναμένεται να έχει ενσωματωθεί πλήρως στις διεθνείς κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες. Μέχρι τότε, πάντως, είναι πιθανό να συνεχίσουμε να βλέπουμε τους όρους PCOS και PMOS να χρησιμοποιούνται παράλληλα.