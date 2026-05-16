Η Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει τις πύλες της, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, φιλοξενώντας τον σπουδαίο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, με την είσοδο για το κοινό να είναι δωρεάν.

Η συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου -που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων- σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, περιέχει κυρίως διάσημα, κλασικά τραγούδια του συνθέτη που, άδηλα, αθόρυβα και φυσιολογικά κατέκτησε αμέσως και αδιαμφησβήτητα την κορυφή στην εκτίμηση του κοινού. Τραγούδια που δεν ακολούθησαν τη μόδα – έγιναν τα ίδια μόδα αμέσως. Κι έκτοτε δεν έσβησαν ποτέ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τραγούδια από τους δίσκους «Τραγούδια για τους Μήνες» και «Στης ψυχής το παρακάτω», αγαπημένες μελωδίες από εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές («Αναστασία», «Λόγω τιμής», «Μάγισσες της Σμύρνης» κ.ά.), καθώς και μουσική από βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες («Ο Τσαλαπετεινός του Wyoming», «Το φως που σβήνει», «Ρεβάνς»). Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από σημαντικά έργα του συνθέτη, όπως ο «Μεγάλος Αιρετικός» (Α’, Β’, Γ’), οι «Μετασχηματισμοί» και «Τα Τραγούδια της Οδού Ατθίδων».

Κορυφαίοι στιχουργοί και ποιητές συνυπογράφουν τα τραγούδια: Γκάτσος, Ελύτης, Ελευθερίου, Αλκαίος, Νικολακοπούλου, Φασουλάς, Ζούδιαρης αλλά και Καβάφης, Παλαμάς, Γέιτς, Μίλλερ, Χάινε, Καψάλης, Γκανάς, Κοροπούλης, Λαπαθιώτης, Μπωντλαίρ, Ώντεν κ.α. Σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα, την ορχήστρα διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

Ερμηνεύουν οι λαμπεροί καλλιτέχνες Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργος Φλωράκης και Πάνος Παπαϊωάννου και οι έκτακτοι καλεσμένοι-φίλοι του πλήρως ενταγμένοι στον κόσμο των έργων του, διδαγμένοι από τον ίδιο το νόημα και το ήθος των κειμένων που ερμηνεύουν μουσικά.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου σημειώνει: «Σοφή η ρήση του Ρωμαίου, και επίκαιρη: στην αρχαία Ρωμαϊκή αγορά θα παίξουμε! Tο κάλλιστο, το άριστο, είναι αυτό που πρέπει να το αναζητήσεις. Ξέρουμε τα τραγούδια με τα οποία καθημερινά βομβαρδιζόμαστε. Που μας πέφτουν θαρρείς κατακέφαλα από τον κεντρικό οχετό του marketing. Που τα μαθαίνουμε υποχρεωτικά και μετά τα ξεχνάμε ακόμα πιο υποχρεωτικά. Ναι, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Ξέρουμε πού να τα βρούμε τα άλλα, τα απόκρυφα, η ατόφια αλήθεια των δημιουργών, που είναι; Και αν μάθουμε πού είναι, μας έμεινε δύναμη να κινηθούμε για να τα συναντήσουμε;».

Πληροφορίες:

Δευτέρα 25 Μαΐου

Είσοδος δωρεάν απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο More.com

Ρωμαϊκή Αγορά, Πολυγνώτου 3, Αθήνα