Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) παγκοσμίως, εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις αμερικανικές και τις νιγηριανές δυνάμεις.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει:

Απόψε, κατόπιν δικής μου εντολής, οι γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια σχολαστικά σχεδιασμένη και εξαιρετικά περίπλοκη αποστολή για να εξαλείψουν από το πεδίο της μάχης τον πιο ενεργό τρομοκράτη στον κόσμο.

Ο Αμπού-Μπιλάλ αλ-Μινούκι, υπαρχηγός του ISIS παγκοσμίως, πίστευε ότι μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, όμως δεν γνώριζε ότι είχαμε πηγές που μας κρατούσαν ενήμερους για όσα έκανε. Δεν θα τρομοκρατεί πλέον τον λαό της Αφρικής ούτε θα βοηθά στον σχεδιασμό επιχειρήσεων με στόχο Αμερικανούς.

Με την εξόντωσή του, η παγκόσμια επιχειρησιακή δράση του ISIS έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Ευχαριστώ την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της σε αυτή την επιχείρηση.