Η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-2 της Λίβερπουλ στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 37ης αγωνιστικής της Premier League και έκανε ένα μεγάλο βήμα για την 4η θέση της βαθμολογίας.

Με τη νίκη αυτή η Αστον Βίλα έφτασε στους 62 βαθμούς, αφήνοντας στους 59 την ομάδα του Σλοτ. Η Άστον Βίλα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο στο 42ο λεπτό του αγώνα με τον Ρότζερς.

Η Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε αντίδραση και στο 52’ ισοφάρισε με τον Φαν Ντάικ, ωστόσο η Άστον Βίλα πήρε και πάλι το προβάδισμα με 2-1 με τον Όλι Γουάτκινς στο 56′.

Ο ίδιος παίκτης στο 72′ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ, ενώ ο ΜακΓκιν στο 89’ έκανε το 4-1.

Το μοναδικό που κατάφερε η Λίβερπουλ ήταν να μειώσει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πάλι με τον Φαν Ντάικ στο τελικό 4-2.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 15 Μαϊου

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2

Κυριακή 17 Μαϊου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Έβερτον-Σάντερλαντ (17:00)

Λιντς-Μπράιτον (17:00)

Γουλβς-Φούλαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ (19:30)

Δευτέρα 18 Μαϊου

Άρσεναλ-Μπέρνλι (22:00)

Τρίτη 19 Μαϊου

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)

Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)