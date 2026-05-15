Η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-2 της Λίβερπουλ στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 37ης αγωνιστικής της Premier League και έκανε ένα μεγάλο βήμα για την 4η θέση της βαθμολογίας.
Με τη νίκη αυτή η Αστον Βίλα έφτασε στους 62 βαθμούς, αφήνοντας στους 59 την ομάδα του Σλοτ. Η Άστον Βίλα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο στο 42ο λεπτό του αγώνα με τον Ρότζερς.
Η Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε αντίδραση και στο 52’ ισοφάρισε με τον Φαν Ντάικ, ωστόσο η Άστον Βίλα πήρε και πάλι το προβάδισμα με 2-1 με τον Όλι Γουάτκινς στο 56′.
Ο ίδιος παίκτης στο 72′ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ, ενώ ο ΜακΓκιν στο 89’ έκανε το 4-1.
Το μοναδικό που κατάφερε η Λίβερπουλ ήταν να μειώσει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πάλι με τον Φαν Ντάικ στο τελικό 4-2.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 15 Μαϊου
Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2
Κυριακή 17 Μαϊου
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)
Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Έβερτον-Σάντερλαντ (17:00)
Λιντς-Μπράιτον (17:00)
Γουλβς-Φούλαμ (17:00)
Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ (19:30)
Δευτέρα 18 Μαϊου
Άρσεναλ-Μπέρνλι (22:00)
Τρίτη 19 Μαϊου
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)
Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)