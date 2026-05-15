Σοκ προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (15/05/2026) στην Καλλίπολη Πειραιά, όπου μία 24χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 19:00 στην οδό Καλλιρρόης, με τη νεαρή γυναίκα να πέφτει στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, ενώ η 24χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο «Τζάνειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της

Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά οδηγήθηκε ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης, καθώς βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης.

Ο άνδρας δίνει κατάθεση στους αστυνομικούς προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ήταν εκείνος που κάλεσε το ΕΚΑΒ αμέσως μετά το περιστατικό.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συγκλίνουν μέχρι στιγμής στο σενάριο της αυτοχειρίας.

Τι κατέθεσαν οι γείτονες

Αστυνομικοί που βρέθηκαν στην πολυκατοικία μίλησαν με κατοίκους της περιοχής και γείτονες του ζευγαριού, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι ακούστηκαν φωνές, καβγάδες ή οποιαδήποτε ένταση πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας.

Σε κάθε περίπτωση ο ιατροδικαστής θα εξετάσει και τον 50χρονο προκειμένου να δει μην υπάρχει κάποιο σημάδι πάλης ή κάτι άλλο που θα παρέπεμπε σε εγκληματική ενέργεια, με την αυτοχειρία πάντως να παραμένει η πιθανότερη εκδοχή.