Το Netflix δείχνει να έχει βρει τη νέα horror εμμονή του κοινού. Το «If Wishes Could Kill», η νέα κορεατική σειρά τρόμου της streaming πλατφόρμας, συνδυάζει μεταφυσικό μυστήριο και teen αγωνία θυμίζοντας επιτυχίες όπως το «The Ring» και το «Countdown».

Πρόκειται για μια σκοτεινή ιστορία που γίνεται όλο και πιο εφιαλτική όσο προχωρούν τα επεισόδια, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται μια ανατριχιαστική εφαρμογή κινητού, η οποία υπόσχεται να πραγματοποιεί ευχές. Ωστόσο, το τίμημα θα είναι θανατηφόρο.

Η υπόθεση της σειράς

Στο Λύκειο Seorin, μια ομάδα μαθητών ανακαλύπτει το «Girigo», μια μυστηριώδη εφαρμογή που ισχυρίζεται ότι εκπληρώνει τις βαθύτερες επιθυμίες των χρηστών της. Όταν ένας μαθητής πεθαίνει ξαφνικά κάτω από ανεξήγητες συνθήκες, οι υπόλοιποι αρχίζουν να συνδέουν την εφαρμογή με μια σειρά από δυσοίωνα προμηνύματα που προβλέπουν επόμενους θανάτους.

Καθώς ο πανικός εξαπλώνεται, οι Yoo Se-ah, Lim Na-ri, Kim Geon-woo, Kang Ha-joon και Choi Hyeong-wook προσπαθούν να αποκαλύψουν την προέλευση της εφαρμογής πριν ο κύκλος του τρόμου ολοκληρωθεί.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν αρκετά γνωστά πρόσωπα της κορεατικής τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων οι Jeon So-young, Kang Mi-na, Baek Sun-ho, Hyun Woo-seok, Lee Hyo-je και Choi Ju-eun. Παράλληλα, εμφανίζονται και οι Yoon Sa-bong, Park Soo-oh, Jeon So-nee, Roh Jae-won, Lee Sang-hee και Kim Si-a.

Οι πρώτες αντιδράσεις κοινού και κριτικών

Οι θεατές δείχνουν ήδη να έχουν κολλήσει με τη σειρά, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν «εθιστική» και «μία από τις καλύτερες horror εκπλήξεις της χρονιάς».

«Δεν περίμενα ότι θα εθιστώ τόσο, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να βλέπω επεισόδια», έγραψε ένας χρήστης στα social media, ενώ άλλος σχολίασε πως η σειρά «συνδυάζει τέλεια το μυστήριο, τον τρόμο και το συναίσθημα».

Θετικά ήταν και τα πρώτα σχόλια των κριτικών, αναφέρει το hellomagazine.com. Ο Joel Keller του Decider σημείωσε πως η σειρά επενδύει περισσότερο στην ένταση και την ψυχολογία των χαρακτήρων παρά στα εύκολα τρομακτικά στιγμιότυπα -κάτι που τελικά λειτουργεί υπέρ της.