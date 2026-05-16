Με την διεξαγωγή της 9ης αγωνιστικής των play out συνεχίζεται σήμερα η Super League, η οποία θα κρίνει πολλά στην υπόθεση της παραμονής στην κατηγορία.

Στην Τρίπολη ο Αστέρας θα υποδεχθεί την Κηφισιά, στην Λάρισα η ΑΕΛ τον Ατρόμητο και στις Σέρρες ο Πανσερραϊκός τον Παναιτωλικό.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR-ΚΗΦΙΣΙΑ

19:00 NOVASPORTS PRIME

Την προηγούμενη αγωνιστική ο Αστέρας νίκησε με 1-0 τον Πανσερραϊκό και έφτασε στους 32 βαθμούς, αφήνοντας την ομάδα των Σερρών στους 28 βαθμούς. Η ομάδα της Τρίπολης με νίκη απέναντι στην αδιάφορη βαθμολογικά Κηφισιά θα κάνει το μεγαλύτερο βήμα για την παραμονή στην κατηγορία.

ΑΕΛ NOVIBET-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

19:00 COSMOTE SPORT 1

Μονόδρομος είναι η νίκη για την ΑΕΛ στην σημερινή αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, αν θέλει να ελπίζει για παραμονή στην Super League. Η ομάδα της Λάρισας είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 27 βαθμούς και θέλει το «τρίποντο» και να ελπίζει σε «στραβοπάτημα» του Αστέρα και του Πανσερραϊκού. Ο Τζανλούκα Φέστα δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Αποστολάκη, Ενγκόι, Μούργου, Σίστο, Σουρλή και Αναγνωστόπουλου. Από την άλλη ο Ατρόμητος είναι στην 9η θέση με 43 βαθμούς.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

19:00 NOVASPORTS 2

Ο Πανσερραϊκός ηττήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική από τον Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0 και αν θέλει να παραμείνει στην κατηγορία θα πρέπει να πάρει τους τρεις βαθμούς σήμερα απέναντι στον Παναιτωλικό. Η ομάδα των Σερρών έχει 28 βαθμούς. Από την άλλη ο Παναιτωλικός έχει 35 βαθμούς και θα παραταχθεί στις Σέρρες τουλάχιστον για τον βαθμό της ισοπαλίας. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ανδρέα Μπουχαλάκη.