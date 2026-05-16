Η ένταση γύρω από το ζήτημα της Ταϊβάν βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των αμερικανοκινεζικών σχέσεων, μετά τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά τη διήμερη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι στο ενδεχόμενο αλλαγής του σημερινού καθεστώτος στο νησί, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση με την Κίνα και επιμένει στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν επιθυμεί κίνηση προς επίσημη ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

«Δεν θέλω να δω κάποιον να γίνεται ανεξάρτητος», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν στρατιωτική αντιπαράθεση με την Κίνα.

«Υποτίθεται ότι πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν το επιδιώκω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα», ανέφερε.

Trump on Taiwan:



I’m not looking to have somebody go independent. And, you know, we’re supposed to travel 9,500 miles to fight a war? I’m not looking for that. pic.twitter.com/9mkk2sTtkO — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ακόμη ότι η γραμμή της Ουάσιγκτον απέναντι στην Ταϊβάν δεν έχει διαφοροποιηθεί, παρά τις συνεχείς εντάσεις στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατηρούν στενή συνεργασία με την Ταϊβάν εδώ και δεκαετίες και, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, συνεχίζουν να παρέχουν στο νησί αμυντικό εξοπλισμό και δυνατότητες αυτοπροστασίας.

Q: Should Taiwan feel more or less secure after your meetings with Xi?



Trump: Neutral.pic.twitter.com/5Ft5t6vPF1 — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Παράλληλα όμως, οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν επίσημα την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κράτος, ενώ η σχέση τους με την Κίνα στηρίζεται διαχρονικά στην πολιτική της «μίας Κίνας», δηλαδή στην παραδοχή ότι υπάρχει μία και μόνο κινεζική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ είχε αναφέρει και σε προηγούμενες δηλώσεις του ότι «δεν έχει δεσμευτεί προς καμία κατεύθυνση» σχετικά με το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εμπλέκονταν στρατιωτικά σε περίπτωση σύγκρουσης για την Ταϊβάν.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε πως ο Σι Τζινπίνγκ «αισθάνεται πολύ έντονα» για το ζήτημα του νησιού και «δεν θέλει να δει ένα κίνημα ανεξαρτησίας».

Trump on Taiwan:



When you look at the odds, China is a very, very powerful, big country. That’s a very small island.



Think of it; it’s 59 miles away. We’re 9,500 miles away. That’s a little bit of a difficult problem.



If you look at the history, Taiwan was developed because we… pic.twitter.com/O9xAQjKyfa — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε το θέμα της Ταϊβάν ως «το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ».

Όπως φέρεται να προειδοποίησε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών: «Αν το θέμα δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες μπορεί να συγκρουστούν ή ακόμη και να έρθουν σε αντιπαράθεση».

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί πιθανό ένα πολεμικό επεισόδιο ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο εξαιτίας της Ταϊβάν, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Όχι, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Σι δεν θέλει πόλεμο», απάντησε.

Trump on Taiwan:



The Chinese just don’t want to see this place — we’ll call it a place, because nobody knows how to define it — but they don’t want to see it go independent.pic.twitter.com/F6d3YufLtN — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει αυξήσει αισθητά τη στρατιωτική της παρουσία γύρω από την Ταϊβάν, πραγματοποιώντας διαδοχικές ασκήσεις στην περιοχή και εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση της Ταϊπέι, γεγονός που δοκιμάζει συνεχώς τις ισορροπίες στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει σχέδιο πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ταϊβάν συνολικής αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πακέτο περιλαμβάνει προηγμένα πυραυλικά συστήματα και διάφορους τύπους πυραύλων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το Πεκίνο.

Ο ίδιος ο Τραμπ ανέφερε ότι σύντομα θα ληφθεί η τελική απόφαση για το αν θα προχωρήσει η συμφωνία, αποκαλύπτοντας ότι το θέμα συζητήθηκε «σε μεγάλη λεπτομέρεια» στις συνομιλίες του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Από την πλευρά της Ταϊβάν, ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει ανάγκη επίσημης ανακήρυξης ανεξαρτησίας, καθώς η Ταϊβάν θεωρεί ήδη ότι λειτουργεί ως κυρίαρχο κράτος.

Το Πεκίνο, πάντως, συνεχίζει να επιτίθεται πολιτικά και λεκτικά στον Λάι, χαρακτηρίζοντάς τον «ταραχοποιό» και «καταστροφέα της ειρήνης στα Στενά».

Λιν Τσιά-λουνγκ: Κίνα ότι αυξάνει τον κίνδυνο στην περιοχή

Παρότι σημαντικό μέρος της κοινωνίας της Ταϊβάν θεωρεί ότι το νησί αποτελεί ξεχωριστό έθνος, οι περισσότεροι πολίτες εμφανίζονται υπέρ της διατήρησης της υπάρχουσας κατάστασης, χωρίς επίσημη ανεξαρτησία αλλά και χωρίς ένωση με την Κίνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Λιν Τσιά-λουνγκ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της χώρας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον και άλλους συμμάχους.

Όπως είπε, στόχος είναι «η σταθερή εμβάθυνση των σχέσεων Ταϊβάν-ΗΠΑ και η διασφάλιση των συμφερόντων της Ταϊβάν».

Παράλληλα, κατηγόρησε την Κίνα ότι αυξάνει τον κίνδυνο στην περιοχή μέσω «επιθετικών στρατιωτικών ενεργειών και αυταρχικής καταπίεσης».

Οι αμερικανικές τοποθετήσεις γύρω από το καθεστώς της Ταϊβάν έχουν προκαλέσει αρκετές φορές την έντονη αντίδραση της Κίνας, ιδιαίτερα όταν η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να απομακρύνεται από την παραδοσιακή της στάση.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αφαίρεσε από την επίσημη ιστοσελίδα του αναφορά σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

Το Πεκίνο είχε τότε υποστηρίξει ότι η αλλαγή αυτή «στέλνει λανθασμένο μήνυμα στις αυτονομιστικές δυνάμεις».

Απαντώντας στις κινεζικές αντιδράσεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Ταϊβάν είχαν τονίσει πως οι ΗΠΑ «αντιτίθενται σε οποιεσδήποτε μονομερείς αλλαγές του status quo από οποιαδήποτε πλευρά».