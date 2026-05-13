Η 69η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου στην εντυπωσιακή Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε στην παρουσίαση του Disney Upfront στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο η διοργάνωση του 2027 αποκτά νέα τηλεοπτική στέγη, το ABC μετά από μισό αιώνα μετάδοσης από το CBS. Το δίκτυο και η Ακαδημία Ηχογράφησης των ΗΠΑ, είχαν ανακοινώσει από το 2024 τη δεκαετή συμφωνία με ισχύ από την επόμενη χρονιά.

«Τα Grammy έχουν ως στόχο να γιορτάζουν τη μουσική που συγκινεί τον κόσμο και αυτή ακριβώς η στιγμή βασίζεται σε αυτό» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ. «Είναι μια συναρπαστική περίοδος για τον οργανισμό μας, μια νέα στέγη και ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για τα βραβεία. Είμαστε ακόμα στην αρχή και τα καλύτερα έρχονται», πρόσθεσε.

Το 2027 το ABC αναμένεται να φιλοξενήσει τρεις κορυφαίες διοργανώσεις, τις τελετές απονομής των Grammy και των Όσκαρ και το Super Bowl. Οι υποψηφιότητες για τα Grammy θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου, ενώ η περίοδος επιλεξιμότητας αφορά άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει από τις 31 Αυγούστου 2025 έως τις 28 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το ΑP.

Ο πρώτος γύρος της ψηφοφορίας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 22 Οκτωβρίου, ενώ η τελική φάση θα λάβει χώρα από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου.