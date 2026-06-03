Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουνίου, όταν το Ωδείο Ηρώδου Αττικού θα μετατραπεί σε έναν τόπο ηχητικής τελετουργίας. Οι Einstürzende Neubauten, οι απόλυτοι αρχιτέκτονες του industrial πειραματισμού, οι μεγάλοι αλχημιστές του βιομηχανικού θορύβου, οι ποιητές του μετάλλου και της σιωπής έρχονται στην Αθήνα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Δεν υπήρξαν ποτέ απλώς μια μπάντα. Οι Neubauten γεννήθηκαν μέσα στα συντρίμμια του Δυτικού Βερολίνου, εκεί όπου οι σωλήνες, τα σφυριά, τα κομπρεσέρ και οι μεταλλικοί παλμοί έγιναν μουσική γλώσσα. Από το 1980 μέχρι σήμερα, συνεχίζουν να μεταμορφώνουν τον θόρυβο σε μνήμη και την αποδόμηση σε τέχνη.

Με αφορμή αυτή τη σπάνια εμφάνιση, ξετυλίγουμε το νήμα μιας πορείας που σφράγισε την παγκόσμια εναλλακτική κουλτούρα μέσα από εμβληματικές συνεργασίες, «κουμπαριές» και καλλιτεχνικά παντρέματα που άλλαξαν την ιστορία της μουσικής.

The Breaking News: «Δεν είμαστε έκθεμα σε μουσείο νοσταλγίας»

Σε μια πρόσφατη, αποκαλυπτική συνέντευξή του στον Guardian, ο Blixa Bargeld ξεκαθάρισε ότι η μπάντα αρνείται πεισματικά να κεφαλαιοποιήσει το παρελθόν της: «Το να επιβιώνεις για τόσα χρόνια είναι επικίνδυνο. Είναι εύκολο να μετατραπείς σε ένα μουσείο νοσταλγίας για το Δυτικό Βερολίνο των 80s. Όμως εμείς δεν κοιτάμε πίσω. Η καταστροφή και η ανοικοδόμηση είναι μια συνεχής, ζωντανή πράξη». Μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο από τον μόνιμο, ψηφιακό θόρυβο της πληροφορίας, παραμένουν ένα ζωντανό σώμα ήχου – μια μηχανή που τρίζει, αναπνέει και μεταλλάσσεται. Και ίσως γι’ αυτό η μουσική τους μοιάζει σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ: γιατί, όπως το ορίζει ο Blixa, μέσα στην παραμόρφωση κρύβει μια σπάνια μορφή εσωτερικής σιωπής και ηρεμίας.

Οι «Κουμπαριές» και οι Μύθοι του Underground

Nick Cave & The Bad Seeds: Μια τηλεπαθητική, σκοτεινή πνευματική αδελφότητα

Η σχέση του Blixa Bargeld με τον Nick Cave ξεπερνά τα όρια της απλής συνεργασίας· πρόκειται για μια βαθιά, σχεδόν πνευματική φιλία. Για δύο δεκαετίες (1983–2003), ο Blixa υπήρξε ο ιδρυτικός, εμβληματικός κιθαρίστας των Bad Seeds. Ο Cave έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο Blixa ήταν ο μόνος που μπορούσε να βγάλει από μια κιθάρα έναν ήχο που ακουγόταν «σαν να σκίζεται η σάρκα κάποιου». Συνδιαμόρφωσαν τον ήχο σε ιστορικά άλμπουμ όπως το From Her to Eternity, το Your Funeral… My Trial και το The Good Son. Η οικειότητά τους ήταν τέτοια που ο Blixa ήταν ένας από τους ελάχιστους μάρτυρες στον κλειστό γάμο του Cave με τη Susie Bick το 1999. Παρά την αποχώρησή του από το σχήμα για να αφοσιωθεί στους Neubauten, οι δύο άνδρες παραμένουν δεμένοι: η εμφάνιση-έκπληξη του Blixa στη σκηνή του Βερολίνου το 2022 για να τραγουδήσουν μαζί το The Weeping Song, μέσα σε μια αποθεωτική αγκαλιά, έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του alternative rock.

Depeche Mode: Πώς ο θόρυβος γέννησε το Synth-Pop και μπήκε στα charts

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά οι Neubauten άλλαξαν την πορεία των mainstream charts μέσω των Depeche Mode. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι Depeche Mode εγκαταστάθηκαν στο Βερολίνο για να ηχογραφήσουν στα θρυλικά Hansa Studios. Εκεί, είδαν live τους Neubauten να χτυπούν μέταλλα, να σπάνε σίδερα, να χρησιμοποιούν κομπρεσέρ και να μετατρέπουν τα βιομηχανικά απομεινάρια της πόλης σε μουσική.

Μαγεμένοι από αυτό το ηχητικό σαμποτάζ, άφησαν για λίγο τα καθαρά synths και άρχισαν να σαμπλάρουν industrial θορύβους, σφυριά, αλυσίδες και σίδερα. Το αποτέλεσμα; Αυτή η επιρροή γέννησε τον βαρύ, industrial-pop ήχο του ιστορικού τους άλμπουμ Some Great Reward και έδωσε σάρκα και οστά σε παγκόσμιες επιτυχίες όπως το People Are People. Συμπέρασμα: Οι Neubauten δεν κατέκτησαν ποτέ τα charts, όμως άλλαξαν τον ήχο όσων τα κατέκτησαν.

David Bowie: Οι δύο όψεις του βερολινέζικου μύθου

Ο David Bowie δημιούργησε τη θρυλική Berlin Trilogy στα τέλη των 70s, και οι Neubauten, ήρθαν λίγο αργότερα, έγιναν οι φυσικοί διάδοχοι αυτής της αστικής, παρακμιακής αισθητικής του διχοτομημένου Βερολίνου. Ο Bowie ήταν δηλωμένος θαυμαστής της δουλειάς τους, παρακολουθούσε με θαυμασμό την πορεία τους και εμπνεόταν από την ωμότητά τους. Αυτή η αμοιβαία εκτίμηση κρατά ζωντανό τον διάλογο μέχρι σήμερα: πρόσφατα, ο Blixa Bargeld και η Gudrun Gut βρέθηκαν στην British Library του Λονδίνου σε ένα ειδικό αφιέρωμα, αναλύοντας πώς το όραμα του Bowie και το δικό τους ηχητικό πείραμα αποτελούν τις δύο πλευρές του ίδιου, ιστορικού νομίσματος για την underground ευρωπαϊκή κουλτούρα.

Οι μούσες της avant-garde και τα καλλιτεχνικά παντρέματα

Anita Lane: Η μεθυστική, καταραμένη ποίηση

Η Anita Lane υπήρξε η απόλυτη «μούσα» της βερολινέζικης alternative σκηνής και στενή συνεργάτιδα τόσο του Cave όσο και του Blixa. Το 1993, χάρισε την ψιθυριστή, αισθαντική και απόκοσμη φωνή της στο κομμάτι-σταθμό των Einstürzende Neubauten, Blume, που κυκλοφόρησε σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της δουλειάς τους. Η χημεία τους επισφραγίστηκε και στο δικό της σόλο άλμπουμ, όπου ο Blixa συνέπραξε μαζί της στο μυσταγωγικό ντουέτο Subterranean World, αφήνοντας μια παρακαταθήκη σκοτεινού ρομαντισμού που παραμένει αξεπέραστη.

Lydia Lunch: Η συνάντηση των δύο πιο επικίνδυνων κόσμων

Το 1982, η «ιέρεια» του No Wave της Νέας Υόρκης, η προκλητική Lydia Lunch, ταξίδεψε στο Βερολίνο και ενώθηκε με τους Neubauten για την ηχογράφηση του EP Thirsty Animal. Η Lunch και ο Blixa Bargeld έγιναν για ένα διάστημα το πιο εκρηκτικό και επικίνδυνο ζευγάρι του underground, γεφυρώνοντας την ψυχροπολεμική ένταση της Ευρώπης με την ωμή, νιχιλιστική οργή της αμερικανικής ηπειρωτικής avant-garde.

Gudrun Gut & Beate Bartel: Το γυναικείο DNA της ίδρυσης

Αντίθετα με την πεποίθηση ότι οι Neubauten ήταν μια καθαρά ανδρική, «μεταλλική» υπόθεση, η αφετηρία τους είχε έντονο γυναικείο αποτύπωμα. Στην πρώτη-πρώτη σύνθεση της μπάντας το 1980, δίπλα στον Blixa, βρίσκονταν δύο από τις πιο επιδραστικές γυναίκες του γερμανικού post-punk: η Gudrun Gut και η Beate Bartel. Αν και έμειναν για λίγο, φεύγοντας για να δημιουργήσουν άλλα μυθικά σχήματα (όπως οι Malaria! και οι Liaisons Dangereuses), το δικό τους noise-punk όραμα μπόλιασε τον αρχικό, πειραματικό πυρήνα του γκρουπ.

PJ Harvey: Η ωμή δύναμη στα Murder Ballads

Το νήμα των κοινών συνεργασιών οδήγησε το 1996 στο εμβληματικό άλμπουμ Murder Ballads του Nick Cave. Εκεί, ο Blixa Bargeld μοιράστηκε το στούντιο και τα μικρόφωνα με την καθηλωτική, ποιητική δύναμη της PJ Harvey, συμμετέχοντας στο συγκλονιστικό, συλλογικό επίλογο του δίσκου με τη διασκευή του Death Is Not the End, μια στιγμή που ένωσε τρεις γενιές της εναλλακτικής διανόησης.

Meret Becker: Το οικογενειακό «θρησκευτικό» ντουέτο

Το 1996, οι Neubauten κυκλοφόρησαν το Stella Maris, μια ονειρική, σχεδόν θρησκευτική μπαλάντα που τους έβαλε σε κάθε εναλλακτικό ραδιόφωνο του πλανήτη. Ήταν ένα συγκλονιστικό ντουέτο του Blixa με τη Γερμανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Meret Becker, που τότε ήταν παντρεμένη με τον μπασίστα της μπάντας, Alexander Hacke. Αυτό το εσωτερικό καλλιτεχνικό «πάντρεμα» γέννησε ένα από τα πιο όμορφα και λυρικά κομμάτια στην ιστορία της alternative μουσικής.

Από τον Wim Wenders στο θέατρο και την ηλεκτρονική avant-garde

Η αισθητική τους σφράγισε την ταινία-σταθμό «Τα Φτερά του Έρωτα» (Wings of Desire, 1987) του Wim Wenders, αποτυπώνοντας την υπαρξιακή μελαγχολία του τείχους του Βερολίνου, ενώ η συνεργασία τους συνεχίστηκε και στο sci-fi δράμα «Μέχρι το Τέλος του Κόσμου» (1991). Παράλληλα, ο κορυφαίος μεταμοντέρνος δραματουργός Heiner Müller τους κάλεσε να ντύσουν μουσικά τις παραστάσεις του (όπως το «Άμλετ-Μηχανή»), βάζοντας τον industrial θόρυβο στα μεγάλα κρατικά θέατρα της Ευρώπης. Ακόμα και στα νεότερα χρόνια, η σύμπραξη του Blixa με τον master της glitch-electronic σκηνής, Alva Noto (ANBB), απέδειξε ότι οι Neubauten παραμένουν ο ζωντανός συνδετικός κρίκος κάθε πειραματικής τέχνης, ένας ζωντανός σύνδεσμος ανάμεσα στο παρελθόν της avant-garde και στο μέλλον του ήχου.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Ηρώδειο

Στις 18 Ιουνίου, όλη αυτή η ιστορία οι μεταλλικοί παλμοί, οι αυτοσχέδιες κατασκευές, οι ψίθυροι, οι κραδασμοί και τα βιομηχανικά φαντάσματα του Βερολίνου, θα βρεθεί κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, έρχεται να αναμετρηθεί με την αρχιτεκτονική βαρύτητα και την ιστορική μνήμη του Ηρωδείου. Δεν πρόκειται για μια απλή συναυλία, αλλά για ένα ζωντανό μανιφέστο κάτω από την Ακρόπολη.

Το Ηρώδειο δεν θα λειτουργήσει απλώς ως συναυλιακός χώρος. Θα γίνει ηχώ. Θα γίνει σώμα. Θα γίνει ένας αρχαίος θάλαμος συντονισμού για μια μουσική που πάντα συνομιλούσε με τα ερείπια και τη μνήμη. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη συναυλία. Πρόκειται για μια σπάνια συνάντηση ανάμεσα στο μάρμαρο και το μέταλλο. Ανάμεσα στην κατάρρευση και την ομορφιά. Ανάμεσα στον θόρυβο και τη σιωπή.

Τιμές εισιτηρίων

Κάτω Διάζωμα

VIP: 88 ευρώ

Ζώνη A: 77 ευρώ

Ζώνη B: 71,50 ευρώ

Ζώνη Γ: 66 ευρώ

Άνω Διάζωμα

Ζώνη Δ: 60,50 ευρώ

Ζώνη E: 55 ευρώ

Ζώνη ΣΤ: 49,50 ευρώ

Ζώνη Ζ: 44 ευρώ

ΑμεΑ: 44 ευρώ

Προπώληση: more.com

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Ωδείο Ηρώδου Αττικού