Οι Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ των Rolling Stones εμφανίζονται ως CGI (εικόνες δημιουργημένες από υπολογιστή) εκδοχές του νεότερου εαυτού τους στο μουσικό βίντεο «In The Stars».

Το τετράλεπτο βίντεο δείχνει τις μορφές των μελών του θρυλικού συγκροτήματος να εμφανίζονται όπως έκαναν στο απόγειο της μουσικής τους καριέρας και να ερμηνεύουν το τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Foreign Tongues» σε πλήθος στο οποίο συμμετέχει και η πρωταγωνίστρια της ταινίας Marty Supreme, Οντέσα Ά’ζιον.

Σε σκηνοθεσία του Φρανσουά Ρουσελέ το βίντεο δείχνει ηχογράφηση στο στούντιο να μετατρέπεται σε χορευτικό πάρτι, με τον αρχηγό του γκρουπ Μικ Τζάγκερ να κουνάει τους γοφούς του φορώντας στενό μπορντό δερμάτινο παντελόνι και στη συνέχεια να κοιτάει την κάμερα για να τραγουδήσει το ρεφρέν.

Το βίντεο κυκλοφόρησε την Πέμπτη πριν από το νέο τους άλμπουμ, το οποίο αναμένεται τον Ιούλιο – το πρώτο τους από το βραβευμένο με Grammy «Hackney Diamonds» του 2023.

H Οντέσα Ά’ζιον ακολουθεί μια λίστα ηθοποιών που εμφανίστηκαν στα μουσικά βίντεο του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των Σίντεϊ Σουίνι, Πολ Μέσκαλ, Νίκολας Χαλτ, Κρίστεν Στιούαρτ και Αντζελίνα Τζολί.

Στο νέο άλμπουμ του συγκροτήματος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συμμετέχουν τα βασικά μέλη Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ μαζί με τους συνεργάτες Ντάριλ Τζόουνς, Ματ Κλίφορντ και Στιβ Τζόρνταν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα αποκαλύφθηκε ότι ο επερχόμενος δίσκος θα περιλαμβάνει τραγούδια με τον αρχηγό των The Cure, Ρόμπερτ Σμιθ, με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ των Beatles να παίζει μπάσο στο τραγούδι Bite My Head Off.