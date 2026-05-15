Η «μάχη» για τη δεύτερη θέση της Stoiximan Super League παραμένει ανοιχτή, με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να διεκδικούν μέχρι τέλους το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα, καθώς βρίσκονται στο +2 από τον «Δικέφαλο του Βορρά» μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση των playoffs και κρατούν ουσιαστικά την υπόθεση στα δικά τους χέρια.

Στην τελευταία στροφή του μίνι πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 19:30.

Σύμφωνα με τα ποσοστά που παρουσιάζει το Football Meets Data, η ομάδα του Πειραιά παραμένει το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάληψη της δεύτερης θέσης. Ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει πιθανότητες 72,3%, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 27,7%, δείχνοντας πως το πλεονέκτημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πλευρά των Πειραιωτών.

Αναλυτικά όλα τα σενάρια



2η θέση – Ολυμπιακός

Νίκη κόντρα στην ΑΕΚ

Ισοπαλία με την ΑΕΚ και να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

Ήττα από την ΑΕΚ και να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

2η θέση – ΠΑΟΚ