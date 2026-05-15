Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο για τους προημιτελικούς της Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (15/5).

Το κλίμα στους «πράσινους» είναι πάρα πολύ βαρύ μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στη Euroleague και θα προσπαθήσουν να… ξεχαστούν υποδεχόμενοι τη Μύκονο για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

18:00 Novasports Start ΠΑΟΚ – Άρης Super League Κ19 Τελικός Κυπέλλου

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΟ Μυκόνου Basket League

20:00 COSMOTE SPORT 6 HDATP Masters 1000 2026Ρώμη

21:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Γκρίμσμπι EFL League Two

21:30 Novasports Start Καστεγιόν – Κάντιθ Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Πάρτικ Θιστλ – Ντανφέρμλιν Scottish Premiership

22:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Λίβερπουλ Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νοτς Κάουντι – Τσέστερφιλντ EFL League Two