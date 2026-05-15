Συνολικά 1.073 παραβάσεις βεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διευκόλυνση και προστασία των χρηστών του οδικού δικτύου, την τήρηση του ΚΟΚ και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Από τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, 312 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 166 παραβάσεις φορτηγών, 39 μη χρήση κράνους από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, ενώ οι υπόλοιπες 556 αφορούσαν διάφορες παραβάσεις, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.