Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε μέσα από τα social media μια ιδιαίτερα προσωπική και τρυφερή στιγμή μαζί με τον γιο του στο παρκέ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέλεξε να κάνει προπόνηση έχοντας στο πλευρό του το μικρό του αγοράκι, το οποίο συμμετείχε ενεργά σε μέρος του προγράμματος, δείχνοντας από νωρίς την επαφή του με το μπάσκετ.

Ο μικρός δοκίμασε αρκετά σουτ, με τα περισσότερα να βρίσκουν στόχο, αφήνοντας την αίσθηση πως ήδη αρχίζει να αγαπά το άθλημα και πως ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του μέσα στο γήπεδο.

Ο Γιάννης, παρά το τεράστιο ταλέντο που τον οδήγησε στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, έχει χτίσει την πορεία του μέσα από αδιάκοπη δουλειά, πειθαρχία και καθημερινή προσπάθεια. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία φαίνεται πως θέλει να περάσει και στον γιο του.

Κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Instagram, έγραψε χαρακτηριστικά: «Άλλη μια μέρα που γινόμαστε καλύτεροι και κοιτάμε τη δουλειά μας», στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τη σημασία της συνέπειας και της εξέλιξης.