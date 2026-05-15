Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν στη ρωσική πόλη Ριάζαν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, που επλήγη από ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης περιφέρειας Πάβελ Μάλκοφ.

«Με τραγικό τρόπο, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δώδεκα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Ριάζαν Μάλκοφ μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως χτυπήθηκαν δυο πολυώροφες πολυκατοικίες.

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό της ουκρανικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη την ανταλλαγή πληγμάτων μετά την ανακωχή τριών ημερών που ανακοινώθηκε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, με την ευκαιρία των τιμητικών εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη–που οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν πως παραβίασαν.

Ο ΔΟΑΕ ανησυχεί για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε χθες Πέμπτη την «βαθιά ανησυχία» του για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε ουκρανικά πυρηνικά εργοστάσια, τονίζοντας ότι εγείρει «σημαντικούς κινδύνους».

Τις προηγούμενες 24 ώρες, ομάδες του ΔΟΑΕ ενημερώθηκαν για «μείζονα αύξηση της δραστηριότητας drones με πάνω από 160 UAVs (σ.σ. μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) να καταγράφεται πως πέταξαν κοντά στις εγκαταστάσεις», τόνισε η υπηρεσία, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες.

«Παρότι οι ομάδες του ΔΟΑΕ δεν ανέφεραν κανένα άμεσο πλήγμα στην πυρηνική ασφάλεια, ο γενικός διευθυντής Γκρόσι εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις στρατιωτικές δραστηριότητες αυτού του είδους» κοντά σε πυρηνικές μονάδες, συνεχίζει το κείμενο.

Οι «δραστηριότητες» αυτές «έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, κάτι εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια», τονίζει η πηγή αυτή.

Στην ανακοίνωση ο κ. Γκρόσι επαναλαμβάνει «για ακόμη μια φορά» την έκκλησή του προς «όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Η Ρωσία σφυροκόπησε ειδικά την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες περιοχές της Ουκρανίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους, με τον μέχρι τώρα απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς. Η επίθεση αυτή μείωσε ακόμη περισσότερο τις ελπίδες πως θα μπορούσε να υπάρξει επίλυση της σύρραξης που μαίνεται για πάνω από τέσσερα χρόνια.