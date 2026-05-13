Συγκλονίζουν οι δηλώσεις της μητέρας της 28χρονης από το Ηράκλειο, η οποία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετά το επεισόδιο στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος προφυλακίστηκε.

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και στρέφει τις υποψίες της προς τον 30χρονο, ο οποίος έχει ήδη οδηγηθεί στη φυλακή μετά την απολογία του. Σύμφωνα με τους συγγενείς της, η 28χρονη φέρεται να χτυπήθηκε και στη συνέχεια να παρασύρθηκε από όχημα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», η μητέρα της 28χρονης περιέγραψε τα πρώτα λόγια της κόρης της στο νοσοκομείο. Όπως είπε, όταν τη ρώτησε αν είχε προηγηθεί καβγάς με τον σύζυγό της, εκείνη απάντησε: «Μαλώσαμε».

Στη συνέχεια, παρουσία αστυνομικού, η μητέρα της τη ρώτησε τι ακριβώς συνέβη. Σύμφωνα με την ίδια, η 28χρονη απάντησε ότι «τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο», χωρίς όμως να θυμάται ποιο ήταν το όχημα. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα, λόγω των τραυμάτων της, φέρεται να πάσχει από περιτραυματική αμνησία.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι χτύπησε η Γωγώ»

Η μητέρα της 28χρονης αναφέρθηκε και στο τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον 30χρονο αμέσως μετά το περιστατικό.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος την ενημέρωσε ότι η κόρη της χτύπησε. «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “χτύπησε η Γωγώ”», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, υποστήριξε ότι ο 30χρονος της είπε πως η 28χρονη «έπεσε από το αυτοκίνητο και χτύπησε στο κεφάλι».

Η ίδια, ωστόσο, εμφανίστηκε πεπεισμένη ότι η στάση του δεν ήταν ειλικρινής, δηλώνοντας: «Έπαιζε θέατρο, έκανε ότι έκλαιγε, αλλά έπαιζε θέατρο, τον ξέρω πολύ καλά».

«Ό,τι ήταν να καταθέσω, το έχω καταθέσει»

Όταν ρωτήθηκε αν είχαν υπάρξει στο παρελθόν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ανάμεσα στο ζευγάρι, η μητέρα της 28χρονης απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μετά από παύση, απάντησε: «Ό,τι ήταν να καταθέσω, το έχω καταθέσει», αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το τι μπορεί να είχε προηγηθεί στη σχέση του ζευγαριού.

Η οικογένεια της 28χρονης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θεωρεί πιθανό το όχημα που την παρέσυρε να ήταν αυτό που οδηγούσε ο σύζυγός της. Ωστόσο, η μητέρα της ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής η ίδια η κόρη της δεν έχει αναφέρει κάτι τέτοιο, καθώς δεν θυμάται ποιο αυτοκίνητο τη χτύπησε.

«Το μόνο που θέλω είναι να γίνει καλά το παιδί μου»

Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τη μητέρα της να παραμένει στο πλευρό της και να αγωνιά για την πορεία της υγείας της.

Όπως είπε, η κόρη της πονάει πολύ και ζητά συνεχώς να δει τα παιδιά της. «Το μυαλό μου είναι κολλημένο: να γίνει καλά το παιδί μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της νεαρής γυναίκας ανέφερε επίσης ότι αισθάνεται ανακουφισμένη από την προφυλάκιση του 30χρονου, ο οποίος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στη φυλακή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Κρήτη, με τις Αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά η 28χρονη.