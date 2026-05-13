Μετά από 30 χρόνια συνελήφθη ένας άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία τραγουδιστή, ο οποίος μάλιστα ήταν και φίλος του.

Ο 56χρονος Ρίτσαρντ Βέρστιν από το Μίσιγκαν εντοπίστηκε στον Παναμά να απολαμβάνει τη νέα ζωή του, ωστόσο ταυτοποιήθηκε από τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Η New York Post έγραψε ότι η αστυνομία τον βρήκε σε πάρκο σκύλων και τον συνέλαβε για τη δολοφονία του Ρόντνι Μπάρνερ, τραγουδιστή του συγκροτήματος Cold as Life.

Ο τραγουδιστής δολοφονήθηκε σε ηλικία 23 ετών στο Ντιτρόιτ στις 15 Σεπτεμβρίου 1993 και από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε ύποπτος ο Βέρστιν, καθώς έμενε μαζί με το θύμα.

Ο Ρόντνι Μπάρνερ, τραγουδιστής του συγκροτήματος Cold as Life

Έκτοτε, τα ίχνη του αγνοούνταν επίσημα, ωστόσο ανεπίσημα είχε συλληφθεί πολλές φορές. Συγκεκριμένα, η αστυνομία στο Μίσιγκαν τον είχε συλλάβει πάρα πολλές φορές για διάφορους λόγους (κλοπές, ληστείες, βανδαλισμούς κτλ.) και κάθε φορά ο δράστης ξέφευγε για έναν απίστευτο λόγο. Δήλωνε ψεύτικο όνομα, με αποτέλεσμα να πιστεύουν οι αστυνομικοί ότι έχει λευκό ποινικό μητρώο και να τον αφήνουν ελεύθερο.

Εφόσον έζησε τη ζωή του στις ΗΠΑ, εύλογα πίστεψε ότι θα έμενε για πάντα ελεύθερος και μετακόμισε στον Παναμά, όπου μένουν συγγενείς του.

Φωτογραφία του Ρίτσαρντ Βέρστιν. Προέρχεται από μια από τις πολλές συλλήψεις του στις ΗΠΑ

Εντούτοις, σε τυχαίο έλεγχο οι αστυνομικοί του Παναμά τον βρήκαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και τον οδήγησαν στο τμήμα, όπου μετά από επικοινωνία με τις αμερικανικές αρχές διασταυρώθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής Υπηρεσίας Ομοσπονδιακών Αστυνομικών ταξίδεψαν στον Παναμά στις 9 Μαΐου για να εκδώσουν τον Βέρστιν στις ΗΠΑ και ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή της κομητείας Γουέιν, στο Μίσιγκαν.