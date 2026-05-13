Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, με τον Ράφα Μπενίτεθ να στέκεται στη φάση του γκολ του Ροντινέι, το οποίο έκρινε το ντέρμπι.

Οι «πράσινοι» είναι αδιάφοροι βαθμολογικά και έπαιξαν για το γόητρο στο Καραϊσκάκη, όπου δεν απέφυγαν τελικά την ήττα. Το «τριφύλλι» ήταν γενικά ακίνδυνο και δεν ικανοποίησε με την απόδοσή του, με τον Ισπανό τεχνικό να αναφέρεται στην αλλαγή συστήματος αλλά και στο γκολ που έκρινε τα πάντα.

«Θα συμφωνήσω ότι αρκετά πράγματα δεν ήταν υπέρ μας σήμερα, ειδικά από την στιγμή που πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχόμαστε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ νομίζω. Μπορεί να δοθεί κι από την μία πλευρά κι από την άλλη. Αντιδράσαμε καλά στο 2ο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να αλλάξαμε τον ρου του αγώνα. Διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός και δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για την επιλογή του να παίξει με δύο επιθετικούς.

«Η ιδέα μας πίσω από την χρησιμοποίηση δύο επιθετικών είναι το ότι η αντίπαλη ομάδα παίζει συνήθως αρκετά ψηλά. Κάναμε μια πολύ καλή αντεπίθεση και ο Τετέι θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Σφιντέρσκι. Λειτούργησε αυτό που θέλαμε να κάνουμε σε κάποια κομμάτια», ήταν η απάντησή του.