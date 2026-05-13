Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έκανε λόγο για εικόνες διάλυσης στα ελληνικά πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι υπήρξαν ξύλο, καταστροφές και τραυματισμοί, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρξουν συλλήψεις.

«Κυβέρνηση υπάρχει σ’ αυτή τη χώρα;», έγραψε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αφήνει επί χρόνια τα «μπάχαλα» να δρουν ανεξέλεγκτα στους χώρους των ΑΕΙ.

Η ίδια υποστήριξε ότι φοιτητές «ξυλοφορτώνονται» μέσα στα πανεπιστήμια, ενώ ανέφερε πως «από τύχη ως τώρα δεν έχουμε θρηνήσει νεκρούς».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε την εφαρμογή αυστηρών μέτρων, όπως κάμερες, κάρτες εισόδου, συλλήψεις, διαγραφές από τις σπουδές, παρουσία των ΜΑΤ όπου χρειάζεται, αλλά και απομάκρυνση των φοιτητικών παρατάξεων από τα πανεπιστήμια.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, προτείνοντας ειρωνικά να μετονομαστούν τα πανεπιστήμια σε «Ανώτατες Γιάφκες Μπαχαλάκηδων», ενώ κατέληξε με τη φράση: «Ντροπή πια».