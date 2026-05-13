Τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Φιλιππίνων και Πακιστάν, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή Πειραιά, κατηγορούμενοι ότι συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, με αποστολές ναρκωτικών σε νησιά του Αιγαίου μέσω ακτοπλοϊκών γραμμών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένους ελέγχους του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στον επιβατικό λιμένα, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω της ακτοπλοΐας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, 42χρονος υπήκοος Φιλιππίνων εντοπίστηκε κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό τη Ρόδο να κατέχει 0,2 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ακολούθησε διεξοδικός έλεγχος, κατά τον οποίο βρέθηκε πάνω του και δεύτερη αυτοσχέδια συσκευασία με 6 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς και κινητό τηλέφωνο και αποδείξεις αποστολής ασυνόδευτων δεμάτων προς διάφορα νησιά, στοιχεία που, κατά τις Αρχές, παραπέμπουν σε οργανωμένη δραστηριότητα διακίνησης.

Η έρευνα επεκτάθηκε σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Αττικής, όπου συνελήφθησαν μία 66χρονη υπήκοος Φιλιππίνων και ένας 51χρονος υπήκοος Πακιστάν. Η ειδική ομάδα επιχειρήσεων του Λιμενικού προχώρησε σε «δυναμική είσοδο» στο σπίτι, καθώς –σύμφωνα με το Λιμενικό– δεν υπήρξε συμμόρφωση στις εντολές για άνοιγμα της πόρτας.

Στο εσωτερικό της οικίας βρέθηκαν 19 αυτοσχέδιες συσκευασίες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, συνολικού μικτού βάρους 8,7 γραμμαρίων, πέντε κινητά τηλέφωνα και 200 ευρώ, ποσό που εξετάζεται ως πιθανό προϊόν εμπορίας ναρκωτικών. Η 66χρονη φέρεται να είναι ήδη γνωστή στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για αντίστοιχη υπόθεση.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ η προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά συνεχίζεται, με στόχο να αποτυπωθεί πλήρως το εύρος του κυκλώματος και οι διαδρομές διακίνησης της κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης προς τον νησιωτικό χώρο.