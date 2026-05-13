Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο – ντοκουμέντο που δείχνει τουρκικά αλιευτικά να διασχίζουν την καρδιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με το Star που πρόβαλε και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, τα πλοία έπλεαν με ταχύτητα αλιείας ανοιχτά της Τήνου, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν σε απόσταση αναπνοής ανοιχτά της Σύρου.

Πληροφορίες του Newsbeast ανέφεραν ότι τα τουρκικά αλιευτικά είχαν τελικό προορισμό τη Μάλτα για την περίοδο της αλιείας του ερυθρού τόνου. Ωστόσο, υπάρχουν έντονες αμφιβολίες για τις πραγματικές προθέσεις τους.

