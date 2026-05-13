Νέο σήμα κινδύνου για την παγκόσμια αγορά ενέργειας εκπέμπουν ο ΟΠΕΚ και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, καθώς η παραγωγή πετρελαίου συνεχίζει να υποχωρεί υπό το βάρος της κρίσης στον Περσικό Κόλπο και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Σύμφωνα με τη νέα μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ, η παραγωγή των χωρών-μελών του οργανισμού μειώθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο, καταγράφοντας συνολική πτώση άνω του 30% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Το Reuters μετέδωσε ότι ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026, στα 1,17 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από 1,38 εκατ. βαρέλια ημερησίως προηγουμένως.

Η μείωση της πρόβλεψης αποδίδεται στις πιέσεις που προκαλούν οι υψηλές τιμές καυσίμων και οι διαταραχές στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, μετά το ουσιαστικό κλείσιμο της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου του Ορμούζ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ+ υποχώρησε τον Απρίλιο κατά 1,74 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στα 33,19 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Πάνω από 9,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως εκτός αγοράς

Η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική αν ληφθεί υπόψη η συνολική απώλεια παραγωγής από την έναρξη της σύγκρουσης. Μετά τη μεγάλη πτώση που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο, οι απώλειες για τις χώρες του καρτέλ ξεπερνούν πλέον τα 9,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, δηλαδή περισσότερο από το ένα τρίτο της παραγωγής.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στον ΟΠΕΚ. Ο IEA, στη δική του έκθεση, προειδοποιεί ότι οι συνολικές απώλειες προσφοράς από τους παραγωγούς του Κόλπου έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 δισ. βαρέλια, καθώς περισσότερα από 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως παραμένουν εκτός αγοράς λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Παρά το μέγεθος του σοκ, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας επισημαίνει ότι το πραγματικό έλλειμμα προσφοράς και ζήτησης είναι μικρότερο από όσο θα μπορούσε να αναμένει κανείς, καθώς η αγορά μπήκε στο 2026 με πλεονάζουσα προσφορά. Ωστόσο, ο IEA εκτιμά πλέον ότι η παγκόσμια προσφορά θα υπολείπεται της ζήτησης κατά 1,78 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέσα στο 2026.

Τα αποθέματα αδειάζουν με ρυθμούς-ρεκόρ

Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση της κρίσης παίζουν μέχρι στιγμής τα κρατικά και εμπορικά αποθέματα πετρελαίου. Όμως και εκεί τα περιθώρια στενεύουν.

Σύμφωνα με τον IEA, τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται πλέον με πρωτοφανή ταχύτητα, καθώς οι απώλειες προσφοράς από τον Περσικό Κόλπο συνεχίζουν να συσσωρεύονται. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτώση περίπου 250 εκατ. βαρελιών μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή σχεδόν 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Οι Financial Times μετέδωσαν ότι ο οργανισμός προειδοποιεί για κίνδυνο νέων αυξήσεων στις τιμές, καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμό χωρίς προηγούμενο.

Η πίεση αυτή έρχεται λίγο πριν από την κορύφωση της θερινής ζήτησης, περίοδο κατά την οποία η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται διεθνώς λόγω μετακινήσεων, αεροπορικών ταξιδιών και αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας.

Οι παραγωγοί αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές

Μπροστά στην κρίση, οι μεγάλοι παραγωγοί του Κόλπου επιχειρούν να περιορίσουν τις απώλειες. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών τους προς λιμάνια και διαδρομές που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, παραγωγοί εκτός Μέσης Ανατολής, με πρώτη γραμμή τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνουν τις εξαγωγές τους, προσπαθώντας να καλύψουν μέρος του κενού. Η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας επισημαίνει ότι η αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, με το Brent να έχει κινηθεί τον Απρίλιο σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας

Η ενεργειακή κρίση δεν πλήττει μόνο την αγορά πετρελαίου, αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Οι υψηλότερες τιμές καυσίμων πιέζουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και μεταφορές, ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο νέου πληθωριστικού κύματος.

Ο ΟΠΕΚ αναγνωρίζει ήδη σημάδια επιβράδυνσης στη ζήτηση, ενώ ο IEA προειδοποιεί ότι η αγορά θα μπορούσε να εισέλθει σε νέα περίοδο έντονης μεταβλητότητας αν δεν αποκατασταθούν οι ροές από τον Περσικό Κόλπο.

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές. Αν η κρίση παραταθεί, οι πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων ενδέχεται να ενταθούν, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε κυβερνήσεις, αγορές και καταναλωτές.