Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κυψέλη, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε ένα 8χρονο κορίτσι και στη συνέχεια χτύπησε τη μητέρα του.

Το Star πρόβαλε σχετικό βίντεο και δείχνει τον άνδρα να επιτίθεται στην οικογένεια, μόλις την βλέπει να πλησιάζει σε στάση λεωφορείου.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας επιβάτης του λεωφορείου βγαίνει έξω και τον χτυπάει, με τον δράστη να επιστρέφει μετά από λίγο και να επιτίθεται ξανά στην 8χρονη και τη μαμά της.

Τότε, ένας ηλικιωμένος έσπευσε σε βοήθεια και ο άνδρας τον χτύπησε στο κεφάλι.

«Είναι μια ταινία τρόμου αυτό που έγινε χθες. Με χτύπησε στη μύτη με δύναμη και μου έσπασε τα γυαλιά. Τον χτύπησε με κλωτσιά και του είπε να φύγει. Εκείνος χρησιμοποιούσε κάποιες λέξεις που δεν μπορούμε να πούμε σε ένα μικρό παιδί, δεν μπορώ να το πω… Είπαμε γλιτώσαμε αλλά ούτε δύο λεπτά, γύρισε αυτός και άρχισε να χτυπάει την κόρη μου. Έχει θέμα με τα μικρά παιδιά να ξέρετε», περιέγραψε η μητέρα.

Σύμφωνα με το Star, ο δράστης έχει καταγωγή από το Σουδάν και πληροφορίες ανέφεραν ότι τον Φεβρουάριο αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Ναυπλίου.

Επίσης, έπρεπε να δίνει το «παρών» για υπόθεση ναρκωτικών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κάτι που δεν έκανε τους τελευταίους μήνες.